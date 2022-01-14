Спикер регионального парламента Сергей Дубовой обсудил с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко важные для жителей региона вопросы

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко. В центре внимания – вопросы организации оказания медицинской помощи в регионе, обеспечения медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, привлечения медицинских кадров.

Сергей Дубовой также отметил некоторые итоги рабочей поездки в Гаджиево, в частности, вопросы, обозначенные на встрече с женсоветом подводных сил Северного флота. Речь шла об организации медпомощи в военных гарнизонах, где, по мнению граждан, установлен несправедливый подход к оказанию первичной помощи семьям военнослужащих. К примеру, семьи служащих по контракту обслуживаются в учреждениях здравоохранения региона, а родные и близкие офицеров получают медпомощь в военных госпиталях.

– Тема организации медпомощи в гарнизонах уже неоднократно поднималась в Государственной Думе. Наш профильный комитет работает над законопроектом, который способен устранить эту несправедливость, – отметила Татьяна Кусайко.

Кроме этого, парламентарии обсудили вопросы материально-технического оснащения военкоматов.

– Военный комиссариат – это лицо российской армии. Именно там проходит знакомство будущего защитника Отечества со службой в Вооруженных силах. И этот опыт должен быть положительным, как и первое впечатление, – подчеркнул Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22667/