Спикер регионального парламента Сергей Дубовой поблагодарил судей, сотрудников и ветеранов судебных структур за постоянную работу по повышению качества судопроизводства

Сегодня в Мурманске проходит совещание судей Мурманской области. В мероприятии приняли участие представители судейского сообщества региона, силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти.

Ежегодное совещание судей традиционно посвящено подведению итогов деятельности в минувшем году. Также в центре внимания – приоритетные направления деятельности органов судейского сообщества и судов на территории региона.

Приветствуя участников совещания, спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что региональный парламент на протяжении многих лет в рамках своих полномочий тесно работает с судейским сообществом, и выразил признательность за продуктивное взаимодействие с законодателями, в том числе по вопросам мировой юстиции, которые находятся под постоянным вниманием областной Думы:

– В прошлом году было представлено 11 кандидатур для назначения на должности мировых судей Мурманской области. Региональный парламент утвердил всех, без каких-либо сомнений, что говорит о высокой квалификации кандидатов и качественной подготовке юридических кадров. Обращает внимание и тот факт, что к исполнению обязанностей судьи все чаще привлекаются опытные специалисты – судьи в отставке. Это отражает большое доверие к ветеранам правосудия. И мы видим, что социальная направленность работы судов в Мурманской области сохраняется из года в год. Достаточно оценить количество решений по социально значимым вопросам, к примеру, о защите социальных и трудовых прав граждан, защите прав детей, прав потребителей. Убежден, что высокий профессионализм заполярных судей, их верность служебному долгу и внимательное отношение к людям будут и впредь служить главной цели – торжеству справедливости!

Сергей Дубовой поблагодарил судей, сотрудников и ветеранов судебных структур за постоянную работу по повышению качества судопроизводства.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29462/