Спикер регионального парламента Сергей Дубовой поздравил жителей Видяево с 65-летием посёлка

В гарнизоне подводников прошли торжества по случаю юбилея городского поселения. В доме офицеров флота ЗАТО состоялось торжественное собрание.

Сергей Дубовой поздравил видяевцев со знаменательной датой, отметив, что безграничную благодарность заслуживают моряки-подводники, которые завоевывали гарнизону ратную славу:

– Как и все видяевцы, я горжусь историей гарнизона и его традициями. Уверен, каждый из нас, где бы ни находился, с тёплотой думает о родном доме и всей душой стремится вернуться. Сегодня мы видим, как преображается наш посёлок: ремонтируются дворы и дороги, меняются общественные пространства, реализуется комплексный план реновации ЗАТО. Наш общий дом становится год от года краше благодаря вам, дорогие видяевцы, потому что к своей работе, к выбранному делу, вы относитесь с душой и делаете все возможное, чтобы оставить добрый след для будущих поколений. Я горжусь, что живу рядом с такими людьми.

Парламентарий вручил награды коллективам организаций и жителям Видяево, внесших значительный вклад в развитие посёлка, и пожелал всем дальнейших успехов в работе.

Жителей Видяево с 65-летием посёлка также поздравила сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова.

В завершении праздничного вечера состоялся концерт творческих коллективов и исполнителей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28533/