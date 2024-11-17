Спикер регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в «Географическом диктанте»

Международная просветительская акция «Географический диктант» проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2015 года. Она нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию. В этом году заявки на проведение акции поступили из 84 российских регионов и 24 зарубежных стран.

Председатель Думы Сергей Дубовой 16 ноября ответил на вопросы диктанта на площадке, расположенной в Мурманском арктическом университете.

- В этом году акция проводится уже в десятый раз, но лично я участвую в ней впервые, - отметил Сергей Дубовой. - Мне интересно проверить свой уровень географической грамотности, освежить в памяти какие-то факты, узнать новое, расширить кругозор.

Спикер парламента подчеркнул, что акция имеет большое значение для повышения интереса к науке и национальному наследию, особенно – у молодёжи.

- Меня радует, что сегодня на этой площадке собралось так много молодых людей, - сказал он. – Мы все должны знать и помнить, что Россия – великая держава с богатой историей и уникальной географией.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31211/