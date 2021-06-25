Спикер регионального парламента Сергей Дубовой с рабочим визитом посетил Гаджиево

Первым местом осмотра стала Детская школа искусств, в которой, в рамках программы реновации ЗАТО и военных гарнизонов, стартовали ремонтные работы по обновлению кровли и фасада здания.

— Срок сдачи объекта – 1 июля. На площадке трудится только шесть человек, стройматериалы подвозятся несвоевременно, – сказал Сергей Дубовой. – Работы вовремя не будут завершены, поэтому буду общаться с подрядчиком на предмет наращивания темпов и привлечения большего количества рабочих специалистов.

В этот же день спикер регионального парламента посетил детскую и взрослую поликлиники Филиала Медико-санитарной части №6 ФГБУЗ «Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства».

— Помещения отремонтированные, чистые и уютные. Основная проблема – нехватка медицинских кадров, – отметил Сергей Дубовой. – На сегодняшний день медучреждение укомплектовано врачебными должностями на 62%, средним медицинским персоналом – на 82%. По программе «Земский доктор» в МСЧ привлечено семь врачей: пять уже приступили к работе.

В завершение рабочей поездки парламентарий проинспектировал ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги Гаджиево – Снежногорск. По словам Сергея Дубового, работы идут полных ходом и уже заменено пять километров. Замечания с просьбой обратить внимание на выявленные недочёты в адрес профильного регионального министерства направлены.