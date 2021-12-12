Спикер регионального парламента Сергей Дубовой вручил награды поисковикам

В Мурманске прошло совещание с представителями поисковых объединений региона, на котором подвели итоги работы за год и сформировали планы на будущий период. В обсуждении приняли участие региональные парламентарии и председатель облдумы Сергей Дубовой.

В рамках мероприятия состоялось награждение представителей поисковых отрядов за вклад в увековечение памяти павших воинов в годы Великой Отечественной войны.

– Я от души признателен поисковикам за нелегкий и благородный труд, – отметил Сергей Дубовой. – С их помощью многие семьи обретают свою историю и могут приехать поклониться к могилам предков. Пока есть такие люди, которым не безразлична история Отечества, новые поколения северян будут помнить о героизме защитников Заполярья. Поисковики заслужили безмерную благодарность земляков. В этом году в Мурманской области появился свой календарь памятных и праздничных дат. Областная Дума приняла такой закон минувшим летом. С нового 2022 года мы будем отмечать День поисковика Мурманской области. Этот праздник – дань уважения всем, кто по велению сердца занимается столь трудной, кропотливой и нужной работой.

Парламентарий вручил поисковикам благодарности организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и регионального парламента. Почётной грамотой Мурманской областной Думы награждён Константин Добровольский, председатель Мурманской региональной общественной организации «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов Красной Армии, павших в Великую Отечественную войну «Долг».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22500/