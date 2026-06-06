Спокойно жить неплательщикам алиментов региональное УФССП России не даст: подведены итоги акции «Судебные приставы — детям»

Акция «Судебные приставы — детям» проходила на территории Мурманской области с 25 мая по 3 июня 2026 года. В течение 10 дней сотрудники региональной службы судебных приставов вели активную работу с должниками по алиментным обязательствам.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, за период проведения акции в результате применения всех принудительных мер в пользу детей взыскано более 13 миллионов рублей. В ходе рейдовых мероприятий произведён 21 арест имущества нерадивых родителей, в том числе арестовано одно транспортное средство и один объект недвижимости. Вернуть себе право распоряжаться своим имуществом должники смогут только после погашения имеющихся перед детьми задолженностей.

У более чем 200 неплательщиков установлены места получения дохода и в бухгалтерии работодателей направлены постановления об удержании алиментов из заработной платы. Это значит, что их дети начнут регулярно получать алименты.

Судебные приставы ограничили выезд за пределы Российской Федерации 88 должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов. Ещё 15 жителей региона лишились возможности садиться за руль из-за ограничения их в пользовании спецправом.

В рамках акции судебными приставами разыскано 13 алиментщиков находившихся в исполнительном розыске.

Привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей» 18 отцов и матерей. В отношении 17 нерадивых родителей возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.

- Работа с должниками по алиментам была, есть и будет приоритетным направлением нашей деятельности, — отметил главный судебный пристав региона Валерий Берняцкий. — Спокойно жить неплательщикам мы не дадим и после окончания акции. Мы будем использовать все предусмотренные законом меры воздействия на нерадивых родителей, чтобы защитить права несовершеннолетних.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.