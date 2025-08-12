Спокойствие: 13 августа проводится проверка работоспособности уличных громкоговорителей и сирен

13 августа с 10.00 до 13.00 будет проводиться проверка работоспособности уличных громкоговорителей и сирен Мурманского городского фрагмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.

Цель: проверить исправность и готовность РСО и муниципальной системы оповещения населения муниципального образования к оповещению и информированию населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с доведением сигнала «Внимание всем» в виде кратковременных запусков сирен и передачи речевой информации. Отработать взаимодействие структур, участвующих и привлекаемых для проверки системы оповещения.

Администрация города Мурманска просит граждан учесть данную информацию и соблюдать спокойствие.