Спокойствие! 20 июля проверят систему централизованного оповещения

20 июля в Мурманской области пройдёт комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения. Мероприятие проводится в плановом порядке с 9.30 до 12.30. Северян просят соблюдать спокойствие.

Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.

В период с 10.00 до 11.30 будет производиться кратковременный запуск электросирен, также информация будет звучать по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и радиовещательным станциям «Радио России» и «Маяк», сообщил комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.