«Сполохи» приглашают друзей на свой концерт

Каждый год в конце января ансамбль танца «Сполохи» собирает у себя в гостях на сцене гостеприимной «Кировки» своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца.

Как сообщает vk.com/odkkirova, чтобы стать обладателем фирменного блокнота, ручки и двух пригласительных билетов на концерт «В кругу друзей» нужно: быть подписчиком группы Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова и поставить лайк под объявлением.

Победителя определят 20 января с помощью генератора случайных чисел.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457270774%2Falbum-23902826_00%2Frev