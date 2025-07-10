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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.25 18:00

Спорить из-за кондиционеров чаще всего приходится с женщинами старше 45 лет

С наступлением лета вопрос комфортной температуры в офисах становится особенно острым: 35% россиян рассказали о возникающих спорах из-за режима работы кондиционеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

Конфликтов в рабочих коллективах из-за кондиционеров стало больше — в этом году о них рассказали 35% россиян, что на 6 п.п. больше, чем годом ранее. Каждый второй работник (49%) утверждает, что таких споров у них не бывает. У каждого шестого (16%) там, где он трудится, вообще нет климатической техники: «Я работаю в северном регионе. Достаточно открыть окно».

Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин (36% против 33% соответственно). Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 43% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 31%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 29%.

Чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (40% против 30% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).

Время проведения опроса: 26 мая — 11 июня 2025 года.

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