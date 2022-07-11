«Спорт для всех – 2022» - в Мончегорске прошло первенство СЗФО по настольным спортивным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья

В минувшие выходные в мончегорском физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по настольным спортивным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт для всех – 2022».

Соревнования организованы по одноименному проекту, поддержанному благотворительным Фондом Владимира Потанина. Инициатором мероприятия выступила Мончегорская местная организация Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

В первенстве приняли участие 50 спортсменов из Мончегорска, Оленегорска, Снежногорска, Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соревнования проходили в четырёх играх.

В джакколо победителем стал Дэн Маршалл из Калининградской области. Второе и третье место заняли Андрей Иванушкин из Калининградской области и Елена Волкова из Санкт-Петербурга.

Лучший результат в шаффлборде показала Надежда Кравченко из Оленегорска, «серебро» взял Павел Рыжков из Санкт-Петербурга, а «бронза» досталась Надежде Чарыковой из Калининградской области.

На первом месте в игре корнхолл оказался Руслан Воронин из Калининградской области, второе место – у Дэна Маршалла, третье – у Павла Рыжкова. Пьедестал почёта по результатам состязаний в новус заняли спортсмены из Санкт-Петербурга: Павел Рыжков, Василий Осипов и Владимир Невинный.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, сегодня всех участников соревнований ждёт насыщенная культурная программа, включающая экскурсии по городу Мончегорску, посещение Музея цветного камня им. В.Н. Дава и Лапландского заповедника.

Напомним, что в прошлом году при поддержке Кольской ГМК подобные соревнования уже проводились в городе металлургов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/