Спорт и духовность – ключ к гармоничному развитию личности, или Секрет успеха программы «ДРОЗД»

Программа «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» больше 20 лет поддерживает детский спорт, делает его доступным, работает в русле задач, обозначенных президентом страны.

Одной из центральных тем заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось накануне в Уфе, стало развитие детского и юношеского спорта. Выступая на пленарном заседании Владимир Путин отметил, что в области обеспечения доступности детского спорта есть целый ряд острых углов.

- Поручения разобраться с проблемами, которые накоплены в этой сфере, были уже даны. Я прошу сегодня рассказать, что делается по этому направлению, прежде всего для пресечения коммерциализации детского спорта. О проблемах здесь говорят и российские семьи, и эксперты, и независимые опросы. Даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях – в том числе тех, где ребята получают спортивные разряды и звания, - отметил глава государства.

Большинство из этих проблем, по мнению президента страны, сможет решить создание Национального центра спорта, который будет работать вместе с Российской академией наук и Федеральным медико-биологическим агентством.

В свою очередь, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв доложил главе государства, что ведомством разработаны поправки в концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года.

- Цель изменений – повысить доступность занятий физкультурой и спортом, в первую очередь для детей, исключить взимание взносов за участие в соревнованиях. Чтобы сконцентрировать ресурсы именно на массовых видах, нами определены те из них, которые не требуют дорогостоящей экипировки, инвентаря и инфраструктуры дополнительной: это футбол, плавание, борьба, дзюдо, гимнастика – всего 22 вида на экспертном уровне мы определили, - сказал глава Минспорта.

Помимо этого, на поддержку детского спорта будет ориентирована и комплексная госпрограмма, создание которой уже одобрил Владимир Путин.

- Она будет учитывать и федеральный бюджет, и региональные средства, которые идут на спорт, и внебюджетные источники, - пояснил Михаил Дегтярёв. - Крупные компании много тратят на спорт, мы их за это благодарим.

Одна из таких компаний – «ФосАгро». Российский гигант агрохимии уже более 21 года реализует комплексную спортивно-образовательную программу «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД») в каждом из городов и районов своего присутствия. Ребята, занимающиеся спортом с «ДРОЗДом» имеют все возможности для того, чтобы принимать участие в региональных, окружных и федеральных соревнованиях, а также спортивных форумах всероссийского значения.

Сегодня «ДРОЗД» объединяет почти 8 тысяч детей в Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Саратовской областях. Ребята занимаются в 78 спортивных секциях по 30 видам спорта, творческих студиях и классах дополнительного образования. В этом году реализация программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» принесла «ФосАгро» победу в Национальной бизнес-премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России.

- Уверен, это результат единодушия, коллективного творчества и командной работы. Более двух десятков лет «ФосАгро» воплощает в жизнь множество программ, направленных на пропаганду любви к Родине и традиционных ценностей, поддержки профессиональных династий, наставничества, расширения возможностей для занятий физической культурой, спортом. Особого внимание заслуживает проект воспитания подрастающего поколения «Детям России – образование, здоровье и духовность («ДРОЗД»)», - считает сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Родина «ДРОЗДа» – Мурманская область, а точнее – Кировск и Апатиты. Эти заполярные города и сегодня остаются местом, где активно растущая спортивная инфраструктура пользуется спросом у подрастающего поколения. Например, в Кировске, по данным администрации города, более 95% подростков занимаются спортом на постоянной основе.

Многие из них – воспитанники центра «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора программы «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» в Мурманской области. Сегодня его структура включает в себя 23 спортивные секции, в которых работают 49 тренеров. А спортом в этих секциях занимаются более 2800 ребят из двух городов Кольского Заполярья. Причём – абсолютно бесплатно.

Однако, в «ДРОЗДе» учат детей не только любить спорт и здоровый образ жизни. Особый акцент здесь сделан на творческой реализации молодежи, патриотическом и духовном воспитании как неотъемлемых составляющих процесса формирования гармоничной личности.

- Можно человека накормить, напоить, одеть, но, если нет у него духовности – ничего в жизни не получится. И секрет успеха программы «ДРОЗД» состоит в опоре на духовную составляющую, - считает знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов, который в марте прошлого года посвятил свой рекордный перелет на аэростате «ФосАгро» из Кировска в Хатангу 20-летию программы «Детям России – образование, здоровье и духовность».

Фото КФ АО «Апатит».