Спорт, творчество и экология: в Никеле прошёл фестиваль «Северный ветер»

Как уже сообщала редакция «Арктик-ТВ», 30 июля в посёлке Никель Мурманской области состоялся международный фестиваль «Северный ветер». Праздник был посвящен самому активно развивающемуся виду спорта – сапсёрфингу, и прошёл на берегу реки Шуонийоки.

День начался с экологического субботника в популярном формате плоггинга (забег + сбор мусора) вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым и основательницей первой женской Академии единоборств Юлией Фирсовой. Они же позднее провели с гостями несколько мастер-классов и public talk на тему здорового образа жизни.

«Я был на фестивале «Северный ветер» ещё в 2019 году, и могу сказать, что за три года эта локация стала значительно лучше», – отметил Александр Легков. «Очень много появилось интересных построек: стоят беседки, спортивные площадки, есть асфальт – здорово. А вообще такие мероприятия очень важны, потому что они объединяют людей».

Гостей «Северного ветра» на площадке ждали спортивные игры, SUP-йога и встречи с экспертами. В шатре «Лекторий» поговорили про развитие региона, экотуризм и фитнес, а затем нутрициолог Екатерина Петрович провела лекцию по правильному питанию и развеяла мифы о полезных и вредных продуктах.

Чемпионка мира по сапсёрфингу Елена Прохорова провела занятие для новичков, на котором рассказала, какие бывают сапборды, как правильно выбрать оборудование под свои задачи и показала основы техники гребка.

«Наша главная задача – это развитие сапсёрфинга», – рассказала Елена Прохорова, чемпионка мира по сапсёрфингу. «Хочется, чтобы люди на Севере поверили, что этим видом спорта можно заниматься в любую погоду и на любом водоёме. В Мурманской области есть моря, реки, озера. А для нас что важно? Вода! Есть вода – есть сап. Так что только вперед!».

Мастер-класс, по словам участников, был познавательным и для профессионалов, и для любителей, и для дебютантов вида спорта. Кстати, желающих попробовать свои силы на сапе под руководством опытных тренеров оказалось немало: несмотря на прохладную погоду, люди вставали на доски – и к концу дня их общее количество преодолело отметку в 90 человек.

«Я думаю, что такие мероприятия – это огромный плюс для города и для людей», – признался гость фестиваля Андрей Жуков. «В последнее время стало вообще много спортивных праздников. Это очень радует!».

Днем на реке начался турнир профессиональных сапсёрферов. Участниками (среди которых и чемпионы России-2021) стали представители четырех стран: России, Казахстана, Киргизии и Беларуси.

Победу в двух дисциплинах (техническая гонка 800 метров и спринт 200 метров) среди девушек одержала чемпионка России Елена Суркова, а у мужчин равных не было чемпиону России Дмитрию Судакову. Напомним, что из Никеля велась прямая трансляция соревнований, которую в приложении «Триколор Кино и ТВ» и на ютуб-канале «Творим историю побед» могли посмотреть все поклонники сапсёрфинга.

Также в рамках программы состоялись заезды спортсменов-любителей. Всего на прохождение дистанции зарегистрировались 39 любителей: 7 участников из Никеля, 15 мурманчан, 14 жителей Заполярного, двое из Улан-Уде (Бурятия) и один представитель Калмыкии. Если бы не проливной дождь, людей было бы намного больше, уверены организаторы. Однако стоит заметить, что местные спортсмены проявили себя очень хорошо – бились не менее жарко, чем профессионалы.

В течение всей субботы на площадке фестиваля гостей угощали блюдами арктической и полевой кухни. Специально для праздника местный предприниматель, владелец фудтраков Андрей Чернышов создал бургер «Северный ветер». А повара полевой кухни за праздник раздали весь запас фирменной каши – 1000 порций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Северный ветер» проходил при поддержке Российской федерации сёрфинга, Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области, АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». А генеральным партнёром фестиваля выступила компания «Норникель».

Вечером на главной сцене состоялась церемония награждения и развлекательная программа с участием музыкальной кавер-группы «YOГУРТ», под которую танцевали и взрослые, и дети.