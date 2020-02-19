Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кировск
21 февраля
Состоится муниципальная военно-спортивная игра «Огневой рубеж». К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций города Кировска, а также юнармейские отряды, участники юнармейских клубов.
В ходе игры все участники смогут проявить свои лидерские качества, силу, ловкость, выносливость, а команды - продемонстрировать свою сплочённость.
г.Кировск, ул. Советская, 8. Территория турбазы ЦДТ «Хибины».
г.Апатиты
19-20 февраля
На арене Дворца спорта ФСК «Атлет» состоится военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в соревнованиях примут команды общеобразовательных организаций города Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Мончегорск
23 февраля – 12.00
Школьники Мончегорска сразятся за звание сильнейшей снежной команды в турнире по юкигассен. Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие две команды из восьми человек каждая. Задача – захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Игра требует от участников сплочённости, взаимовыручки, слаженной работы, умения правильно построить стратегию и выбрать тактику. Турнир проводится по международным правилам, утверждённым федерацией Японии – страны, где зародился юкигассен.
Проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется в Мурманской области с 2014 года. Ранее игры проводились среди работающей молодёжи и студентов региона. В 2019 году организаторы турнира – Ассоциация юкигассен Мурманской области – решили расширить возрастные границы участников и провели первый турнир по юкигассен среди школьников Кировска. В этом году школьные игры было решено провести и в Мончегорске. К участию в турнире будет допущено девять команд, которые первыми подадут заявки.
г.Мончегорск, озеро Лумболка, территория Центра семейного отдыха «Берег развлечений».
г.Мурманск
19 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
19 февраля - 20.00
Минифутбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.