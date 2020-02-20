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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.20 08:30

Спортивная афиша

п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г. (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кировск

21 февраля

Состоится муниципальная военно-спортивная игра «Огневой рубеж». К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций города Кировска, а также юнармейские отряды, участники юнармейских клубов.

В ходе игры все участники смогут проявить свои лидерские качества, силу, ловкость, выносливость, а команды - продемонстрировать свою сплочённость.

г.Кировск, ул. Советская,  8. Территория турбазы ЦДТ «Хибины».

г.Апатиты

20 февраля

На арене Дворца спорта ФСК «Атлет» проходит  военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в соревнованиях примут команды общеобразовательных организаций города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

21-23 февраля

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены региона. В программе: 21 февраля – 16.00-18.00  – областной семинар спортивных судей (методкабинет крытого катка); 22 февраля - 11.00 – женщины, юниорки, девушки – 3 км, свободный стиль; мужчины, юниоры, юноши – 7,5 км, свободный стиль; 23 февраля –  11.00 - мужчины, юниоры – 30 км, юноши – 20 км, классика;  женщины, юниорки, девушки – 15 км, классика.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

23 февраля – 11.00

Состоится этап Кубка города Апатиты по блицу сезона 2019-2020 гг.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

24 февраля – 13.00

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по спортивному ориентированию в дисциплине лыжная гонка-спринт.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

г.Мончегорск

22 февраля – 12.00

В Мончегорске на стадионе состоятся соревнования по хоккею с мячом 60-юбилейного Праздника Севера учащихся среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие 3 команды из города Мурманска и 3 команды из города Мончегорска. Проведение соревнований обеспечивают Мурманская областная спортивная школа, Федерация хоккея с мячом Мурманской области, Мурманская ДЮСШ № 6 по зимним видам спорта, СШОР № 4 администрации г. Мурманска и Мончегорская СШОР.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Городской стадион.

23 февраля – 12.00

Школьники Мончегорска сразятся за звание сильнейшей снежной команды в турнире по юкигассен. Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие две команды из восьми человек каждая. Задача – захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Игра требует от участников сплочённости, взаимовыручки, слаженной работы, умения правильно построить стратегию и выбрать тактику. Турнир проводится по международным правилам, утверждённым федерацией Японии – страны, где зародился юкигассен.

Проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется в Мурманской области с 2014 года. Ранее игры проводились среди работающей молодёжи и студентов региона. В 2019 году организаторы турнира – Ассоциация юкигассен Мурманской области – решили расширить возрастные границы участников и провели первый турнир по юкигассен среди школьников Кировска. В этом году школьные игры было решено провести и в Мончегорске. К участию в турнире будет допущено девять команд, которые первыми подадут заявки.

г.Мончегорск, озеро Лумболка, территория Центра семейного отдыха «Берег развлечений».

г.Мурманск

21 февраля - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) – «Старт» (г.Нижний Новгород).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

22 февраля – 12.00

23 февраля – 15.00

На базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоится детский турнир по хоккею с шайбой на кубок Северной военной хоккейной лиги. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества. В них примут участие детские команды объединений, соединений и войсковых частей Северного флота.

В перерывах между играми лучшие игроки сборной команды Северного флота, которые в этом сезоне стали победителями чемпионата Вооруженных сил по хоккею с шайбой, проведут мастер-класс для молодёжи.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Мурманское Нахимовское военно-морское училище.

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