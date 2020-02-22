п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кандалакша

23 февраля - 12.00

Чемпионат города Кандалакши по жиму штанги лежа и жиму штанги лежа без экипировки, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

22 и 23 февраля - 9.00

Настольный теннис. Первенство Ковдорского района среди детей и взрослых.

г.Ковдор, ул.Комсомольская, 2. Ресурсный центр.

22 февраля - 12.00

Автомобильный спорт. Трофи-спринт «Снежная высота».

г.Ковдор, карьер бывшей «Ковдорслюды».

22 февраля - 12.00

Кикбоксинг. Чемпионат и первенство Ковдорского района, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

г.Ковдор, ул.Комсомольская, 15. Спортзал средней школы № 3.

23 февраля - 12.00

Массовый спорт. Экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы Ковдорского ГОКа.

г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».

г.Апатиты

22 и 23 февраля

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены региона. В программе: 22 февраля - 11.00 – женщины, юниорки, девушки – 3 км , свободный стиль; мужчины, юниоры, юноши – 7,5 км , свободный стиль; 23 февраля – 11.00 - мужчины, юниоры – 30 км , юноши – 20 км , классика; женщины, юниорки, девушки – 15 км , классика.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

22 февраля – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Церемонии награждения состоятся 22 февраля - 13.15 и 23 февраля - 13.30.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Спорткомплекс «Атлет».

23 февраля – 11.00

Состоится этап Кубка города Апатиты по блицу сезона 2019-2020 гг.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

24 февраля – 13.00

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по спортивному ориентированию в дисциплине лыжная гонка-спринт.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

г.Мончегорск

22 и 23 февраля - 11.00 до 16.00

Городской массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мончегорск, Ленинградская набережная - Солдатские горки - Родник - КП-3 - КП-4.

22 февраля – 12.00

В Мончегорске на стадионе состоятся соревнования по хоккею с мячом 60-юбилейного Праздника Севера учащихся среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие 3 команды из города Мурманска и 3 команды из города Мончегорска. Проведение соревнований обеспечивают Мурманская областная спортивная школа, Федерация хоккея с мячом Мурманской области, Мурманская ДЮСШ № 6 по зимним видам спорта, СШОР № 4 администрации г. Мурманска и Мончегорская СШОР.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Городской стадион.

22 февраля - 12.30

Единоборства. Чемпионат и первенство города Мончегорска по ушу.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

23 февраля – 12.00

Школьники Мончегорска сразятся за звание сильнейшей снежной команды в турнире по юкигассен. Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие две команды из восьми человек каждая. Задача – захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Игра требует от участников сплочённости, взаимовыручки, слаженной работы, умения правильно построить стратегию и выбрать тактику. Турнир проводится по международным правилам, утверждённым федерацией Японии – страны, где зародился юкигассен.

Проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется в Мурманской области с 2014 года. Ранее игры проводились среди работающей молодёжи и студентов региона. В 2019 году организаторы турнира – Ассоциация юкигассен Мурманской области – решили расширить возрастные границы участников и провели первый турнир по юкигассен среди школьников Кировска. В этом году школьные игры было решено провести и в Мончегорске. К участию в турнире будет допущено девять команд, которые первыми подадут заявки.

г.Мончегорск, озеро Лумболка, территория Центра семейного отдыха «Берег развлечений».

23 и 24 февраля - 13.00

Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Водник-2» (г.Архангельск).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

23 февраля - 10.30

Региональный этап всероссийского фестиваля «Ночная лига».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

26 февраля - 19.30

Хоккей с шайбой. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

г.Заполярный

22 февраля - 14.00

Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд.

г.Заполярный, крытый хоккейный корт.

п.Спутник

22 февраля - 14.00

Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд.

п.Спутник, хоккейная коробка.

пгт.Мурмаши

24 февраля - 19.00

Шахматы. Шахматный турнир.

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

22 февраля - 9.00

Финальные матчи чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Мурманской области. Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится в 15.30.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. Детско-юношеская спортивная школа, спортивный зал.

г.Мурманск

22 и 23 февраля - 10.00 до 14.00

49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!»

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» - КП-2, озеро Семеновское - КП-4.

22 февраля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по бильярду.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 8. Бильярдный клуб «Бристоль».

22 февраля - 10.30

Тяжелая атлетика. Традиционный турнир по гиревому спорту «Богатырская сила» на призы почетного гражданина города-героя Мурманска И. Я. Калошина.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Дворец спорта.

22 и 23 февраля - 11.00

Конькобежный спорт. Первенство города Мурманска по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.

22 февраля – 11.00

Участников Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» ждут испытания в дисциплине «Бег на лыжах». Церемония награждения состоится в 14.00.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», лыжный стадион.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

22 февраля – 12.00

23 февраля – 15.00

На базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоится детский турнир по хоккею с шайбой на кубок Северной военной хоккейной лиги. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества. В них примут участие детские команды объединений, соединений и войсковых частей Северного флота.

В перерывах между играми лучшие игроки сборной команды Северного флота, которые в этом сезоне стали победителями чемпионата Вооруженных сил по хоккею с шайбой, проведут мастер-класс для молодёжи.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Мурманское Нахимовское военно-морское училище.

22 и 23 февраля - 12.00

Скалолазание. Чемпионат и первенство города Мурманска по скалолазанию на искусственном рельефе, посвященные Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

22 февраля - 15.00

Турнир с участием иностранных спортсменов по шахматам «Полярный гамбит».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».

23 февраля - 10.00

Пейнтбол. Кубок Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Полины Осипенко, 37а. Пейнтбольный клуб «Вавилон51».

23 февраля - 12.00

Городской турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, Флотский пр., 1. КДЮСШ № 17.

23 февраля - 12.00

Легендарная гонка «Экспедиция трофи-2020»

г.Мурманск, маяк Белокаменный.

23-25 февраля - 12.00

Стрельба. Открытый турнир по спортинг-компакту, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387-й км. СОК «Кречет».