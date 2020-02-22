Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кандалакша
23 февраля - 12.00
Чемпионат города Кандалакши по жиму штанги лежа и жиму штанги лежа без экипировки, посвященный Дню защитника Отечества.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
г.Ковдор
22 и 23 февраля - 9.00
Настольный теннис. Первенство Ковдорского района среди детей и взрослых.
г.Ковдор, ул.Комсомольская, 2. Ресурсный центр.
22 февраля - 12.00
Автомобильный спорт. Трофи-спринт «Снежная высота».
г.Ковдор, карьер бывшей «Ковдорслюды».
22 февраля - 12.00
Кикбоксинг. Чемпионат и первенство Ковдорского района, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
г.Ковдор, ул.Комсомольская, 15. Спортзал средней школы № 3.
23 февраля - 12.00
Массовый спорт. Экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы Ковдорского ГОКа.
г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».
г.Апатиты
22 и 23 февраля
Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены региона. В программе: 22 февраля - 11.00 – женщины, юниорки, девушки –
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
22 февраля – 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Церемонии награждения состоятся 22 февраля - 13.15 и 23 февраля - 13.30.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Спорткомплекс «Атлет».
23 февраля – 11.00
Состоится этап Кубка города Апатиты по блицу сезона 2019-2020 гг.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
24 февраля – 13.00
Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по спортивному ориентированию в дисциплине лыжная гонка-спринт.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
г.Мончегорск
22 и 23 февраля - 11.00 до 16.00
Городской массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мончегорск, Ленинградская набережная - Солдатские горки - Родник - КП-3 - КП-4.
22 февраля – 12.00
В Мончегорске на стадионе состоятся соревнования по хоккею с мячом 60-юбилейного Праздника Севера учащихся среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие 3 команды из города Мурманска и 3 команды из города Мончегорска. Проведение соревнований обеспечивают Мурманская областная спортивная школа, Федерация хоккея с мячом Мурманской области, Мурманская ДЮСШ № 6 по зимним видам спорта, СШОР № 4 администрации г. Мурманска и Мончегорская СШОР.
г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Городской стадион.
22 февраля - 12.30
Единоборства. Чемпионат и первенство города Мончегорска по ушу.
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
23 февраля – 12.00
Школьники Мончегорска сразятся за звание сильнейшей снежной команды в турнире по юкигассен. Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие две команды из восьми человек каждая. Задача – захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Игра требует от участников сплочённости, взаимовыручки, слаженной работы, умения правильно построить стратегию и выбрать тактику. Турнир проводится по международным правилам, утверждённым федерацией Японии – страны, где зародился юкигассен.
Проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется в Мурманской области с 2014 года. Ранее игры проводились среди работающей молодёжи и студентов региона. В 2019 году организаторы турнира – Ассоциация юкигассен Мурманской области – решили расширить возрастные границы участников и провели первый турнир по юкигассен среди школьников Кировска. В этом году школьные игры было решено провести и в Мончегорске. К участию в турнире будет допущено девять команд, которые первыми подадут заявки.
г.Мончегорск, озеро Лумболка, территория Центра семейного отдыха «Берег развлечений».
23 и 24 февраля - 13.00
Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Водник-2» (г.Архангельск).
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
г.Оленегорск
23 февраля - 10.30
Региональный этап всероссийского фестиваля «Ночная лига».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
26 февраля - 19.30
Хоккей с шайбой. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
г.Заполярный
22 февраля - 14.00
Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд.
г.Заполярный, крытый хоккейный корт.
п.Спутник
22 февраля - 14.00
Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд.
п.Спутник, хоккейная коробка.
пгт.Мурмаши
24 февраля - 19.00
Шахматы. Шахматный турнир.
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
г.Кола
22 февраля - 9.00
Финальные матчи чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Мурманской области. Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится в 15.30.
г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. Детско-юношеская спортивная школа, спортивный зал.
г.Мурманск
22 и 23 февраля - 10.00 до 14.00
49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!»
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» - КП-2, озеро Семеновское - КП-4.
22 февраля - 10.00
Чемпионат Мурманской области по бильярду.
г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 8. Бильярдный клуб «Бристоль».
22 февраля - 10.30
Тяжелая атлетика. Традиционный турнир по гиревому спорту «Богатырская сила» на призы почетного гражданина города-героя Мурманска И. Я. Калошина.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Дворец спорта.
22 и 23 февраля - 11.00
Конькобежный спорт. Первенство города Мурманска по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.
22 февраля – 11.00
Участников Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» ждут испытания в дисциплине «Бег на лыжах». Церемония награждения состоится в 14.00.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», лыжный стадион.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
22 февраля – 12.00
23 февраля – 15.00
На базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоится детский турнир по хоккею с шайбой на кубок Северной военной хоккейной лиги. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества. В них примут участие детские команды объединений, соединений и войсковых частей Северного флота.
В перерывах между играми лучшие игроки сборной команды Северного флота, которые в этом сезоне стали победителями чемпионата Вооруженных сил по хоккею с шайбой, проведут мастер-класс для молодёжи.
г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Мурманское Нахимовское военно-морское училище.
22 и 23 февраля - 12.00
Скалолазание. Чемпионат и первенство города Мурманска по скалолазанию на искусственном рельефе, посвященные Дню защитника Отечества.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».
22 февраля - 15.00
Турнир с участием иностранных спортсменов по шахматам «Полярный гамбит».
г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».
23 февраля - 10.00
Пейнтбол. Кубок Мурманской области.
г.Мурманск, ул.Полины Осипенко, 37а. Пейнтбольный клуб «Вавилон51».
23 февраля - 12.00
Городской турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
г.Мурманск, Флотский пр., 1. КДЮСШ № 17.
23 февраля - 12.00
Легендарная гонка «Экспедиция трофи-2020»
г.Мурманск, маяк Белокаменный.
23-25 февраля - 12.00
Стрельба. Открытый турнир по спортинг-компакту, посвященный Дню защитника Отечества.
г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387-й км. СОК «Кречет».