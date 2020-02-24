п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Апатиты

24 февраля – 13.00

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по спортивному ориентированию в дисциплине лыжная гонка-спринт.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

г.Мончегорск

24 февраля - 13.00

Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Водник-2» (г.Архангельск).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

26 февраля - 19.30

Хоккей с шайбой. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

пгт.Мурмаши

24 февраля - 19.00

Шахматы. Шахматный турнир.

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

24 и 25 февраля - 12.00

Стрельба. Открытый турнир по спортинг-компакту, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387-й км. СОК «Кречет».