Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Апатиты
24 февраля – 13.00
Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по спортивному ориентированию в дисциплине лыжная гонка-спринт.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
г.Мончегорск
24 февраля - 13.00
Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Водник-2» (г.Архангельск).
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
г.Оленегорск
26 февраля - 19.30
Хоккей с шайбой. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
пгт.Мурмаши
24 февраля - 19.00
Шахматы. Шахматный турнир.
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
г.Мурманск
24 и 25 февраля - 12.00
Стрельба. Открытый турнир по спортинг-компакту, посвященный Дню защитника Отечества.
г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387-й км. СОК «Кречет».