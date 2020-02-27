п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кировск

27 февраля – 15.00

Турнир по настольному домино для мужчин, посвященный Дню защитника Отечества. В клубе «Родник» пройдёт городской турнир по настольным играм.

Для того чтобы принять участие в турнире, не обязательно быть магистром настольных наук. Правила всех этих игр можно узнать непосредственно перед состязанием и сразу в бой. Вас ждут несложные, но очень интересные и разнохарактерные домино, шашки и шахматы. Участие в турнире и вход для болельщиков свободные.

г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Подростковый клуб «Родник».

г.Мурманск

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.