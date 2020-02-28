п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кандалакша

29 февраля - 11.00

Экстремальная командная гонка с препятствиями «Крестовый поход - 2020!».

г.Кандалакша, горнолыжный комплекс «Гора Крестовая».

1 марта - 12.00

Лыжные гонки. Кубок области «Белое море».

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы. Лыжный стадион.

г.Мончегорск

28 февраля - 12.00

Конькобежный спорт. Первенство города Мончегорска по конькобежному спорту.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

29 февраля и 1 марта -11.00-16.00

Городской массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мончегорск, Ленинградская набережная - Солдатские горки - Родник - КП-3 - КП-4.

1 марта - 12.00

Автомобильный спорт. Соревнования по автослалому и дрифту в рамках благотворительной акции «Подарите Мишеньке жизнь!».

г.Мончегорск, ул.Красноармейская, 58. Площадка ДОСААФ..

3 марта - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. СШОР (г.Мончегорск) - сборная Мончегорска.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

1 марта - 12.00

Хоккей с шайбой. Первенство Мурманской области среди ветеранов.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

г.Полярный

1 марта - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат ЗАТО Александровск.

г.Полярный, лыжная база.

1 марта - 12.00

Игра в футбол с вениками.

г.Полярный, пл. Двух Капитанов.

ЗАТО г.Североморск

1 марта - 11.00

Лыжные гонки. Открытые лыжные городские соревнования, посвященные памяти тренера­преподавателя Ю.Ф. Шапиро.

ЗАТО г.Североморск, лыжная трасса г. Североморск-1 (Авиагородок).

г.Мурманск

29 февраля и 1 марта - с 10.00-14.00

Массовый спорт. 49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» - КП-2 - озеро Семеновское - КП-4.

1 марта - 12.00

Лыжные гонки. I этап X Традиционных детско­юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

г.Мурманск, Долина Уюта.

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.