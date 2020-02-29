Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кандалакша
29 февраля - 11.00
Экстремальная командная гонка с препятствиями «Крестовый поход - 2020!».
г.Кандалакша, горнолыжный комплекс «Гора Крестовая».
1 марта - 12.00
Лыжные гонки. Кубок области «Белое море».
г.Кандалакша, левый берег реки Нивы. Лыжный стадион.
г.Мончегорск
29 февраля и 1 марта -11.00-16.00
Городской массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мончегорск, Ленинградская набережная - Солдатские горки - Родник - КП-3 - КП-4.
1 марта - 12.00
Автомобильный спорт. Соревнования по автослалому и дрифту в рамках благотворительной акции «Подарите Мишеньке жизнь!».
г.Мончегорск, ул.Красноармейская, 58. Площадка ДОСААФ..
3 марта - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. СШОР (г.Мончегорск) - сборная Мончегорска.
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
г.Оленегорск
1 марта - 12.00
Хоккей с шайбой. Первенство Мурманской области среди ветеранов.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
г.Полярный
1 марта - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат ЗАТО Александровск.
г.Полярный, лыжная база.
1 марта - 12.00
Игра в футбол с вениками.
г.Полярный, пл. Двух Капитанов.
ЗАТО г.Североморск
1 марта - 11.00
Лыжные гонки. Открытые лыжные городские соревнования, посвященные памяти тренерапреподавателя Ю.Ф. Шапиро.
ЗАТО г.Североморск, лыжная трасса г. Североморск-1 (Авиагородок).
г.Мурманск
29 февраля и 1 марта - с 10.00-14.00
Массовый спорт. 49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» - КП-2 - озеро Семеновское - КП-4.
1 марта - 12.00
Лыжные гонки. I этап X Традиционных детскоюношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».
г.Мурманск, Долина Уюта.
23 марта - 17.00
Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.