Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Мончегорск
3 марта - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. СШОР (г.Мончегорск) - сборная Мончегорска.
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
г.Мурманск
3 марта - 12.00
Церемония открытия всероссийских соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России». Старты лыжных гонок и скоростного бега на снегоступах состоятся в 12.30. В соревнованиях примут участие 150 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования региона. В этом году соревнования обрели статус всероссийских и получили название – всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера». Изменился и возрастной состав участников. Все соревнуются в одной возрастной группе – с 8 лет и старше, спортсмены подразделяются только на три категории по своим физическим и спортивным возможностям.
Три дня спортсмены будут соревноваться в эстафетах 4х1000 метров, лыжных гонках на 50, 100,
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
23 марта - 17.00
Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.