п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Мончегорск

3 марта - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. СШОР (г.Мончегорск) - сборная Мончегорска.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Мурманск

3 марта - 12.00

Церемония открытия всероссийских соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России». Старты лыжных гонок и скоростного бега на снегоступах состоятся в 12.30. В соревнованиях примут участие 150 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования региона. В этом году соревнования обрели статус всероссийских и получили название – всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера». Изменился и возрастной состав участников. Все соревнуются в одной возрастной группе – с 8 лет и старше, спортсмены подразделяются только на три категории по своим физическим и спортивным возможностям.

Три дня спортсмены будут соревноваться в эстафетах 4х1000 метров, лыжных гонках на 50, 100, 500 метров , 1, 2,5 и 5 км и в скоростном беге на снегоступах 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 метров .

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.