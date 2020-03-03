Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально тёплой зимы – Минстрой и ЖКХС 1 марта посещение сайтов российских органов власти станет бесплатным
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 08:30

Спортивная афиша

п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г. (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Мончегорск

3 марта - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. СШОР (г.Мончегорск) - сборная Мончегорска.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Мурманск

3 марта - 12.00

Церемония открытия всероссийских соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России». Старты лыжных гонок и скоростного бега на снегоступах состоятся в 12.30. В соревнованиях примут участие 150 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования региона. В этом году соревнования обрели статус всероссийских и получили название – всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера». Изменился и возрастной состав участников. Все соревнуются в одной возрастной группе – с 8 лет и старше, спортсмены подразделяются только на три категории по своим физическим и спортивным возможностям.

Три дня спортсмены будут соревноваться в эстафетах 4х1000 метров, лыжных гонках на 50, 100, 500 метров, 1, 2,5 и 5 км и в скоростном беге на снегоступах 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 метров.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
Комментарий к новости:Комиссия проверила двор на проспекте Ленина, 48
Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)На внутреннем рынке в основном сохранялась тенденция к снижению цен на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Евро и доллар пытаются оправиться после вчерашнего падения-PRO Энергетику (18+)Особенности ремонтной кампании энергоблоков Кольской АЭС в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Депутаты ратуют за включение периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 574 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика