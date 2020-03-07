п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Апатиты

7 и 8 марта – 10.00

Состоятся традиционные соревнования по скалолазанию «Хибинская весна».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», средний зал.

7-9 марта – 10.00

Состоится турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», большой зал.

7 марта – 15.00

Состоится очередная игра Чемпионата Мурманской области по хоккею. На лёд выйдут ХК «Апатиты» и ХК «Северный флот».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. МАУ СШ «Юность».

21 марта – 13.20

22 марта – 10.20

Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в спортивном зале плавательного бассейна.

г.Мурманск

8 марта - 14.00

«Power Хит Радио» проводит Чемпионат Мурманска по переноске жён!

История этого соревнования началась в Финляндии. Считается, что в его основе лежит старинный обычай похищения невест. А еще легенда гласит, что сто с лишним лет назад жил в Финляндии знаменитый разбойник Росво-Ронкайнен. Он принимал в свою банду только крепких и надежных парней, поэтому подвергал всех новичков проверке. Одно из испытаний состояло в том, чтобы умыкнуть девушку из селения и убежать, неся ее на спине.

Длина трассы составляет 104,5 метра . Можно переносить свою жену, жену соседа или любую другую женщину, однако она должна быть старше 18 лет. Минимальный вес «груза» - 49 килограммов . Если женщина весит меньше, она должна надеть рюкзак с весом, чтобы добрать недостающие килограммы. Если участник соревнования уронит свою жену, паре начисляются штрафные пятнадцать секунд за каждое падение. Победа присуждается паре, которая покажет лучшее время. Все женщины должны быть в шлеме, который будет защищать их голову (можно принести свой или взять у организаторов). Использование удерживающих устройств в виде ремней, веревок и шнурков на одежде запрещено. Главное, все участники должны иметь задор и хорошее настроение!

Переносить жену можно четырьмя различными способами: посадив ее на закорки, перекинув через плечо, усадив на спину вверх тормашками, уложив поперек спины и придерживая за руки и за ноги спереди. Победа в забеге зависит от усилий обоих, а значит, успеха добьется самая гармоничная пара.

Определяются обладатели 1, 2 и 3 мест. Пары-победители получают медали, дипломы, полезные призы от организаторов и партнеров проекта. Количество участников ограничено! К участию допускаются пары, имеющие удобную для состязания одежду и обувь.

г.Мурманск, Ледокольный пр., 10. Горнолыжный комплекс «Норд Стар».

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.