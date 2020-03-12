г.Кировск

13 марта – 10.00

В Кировске под эгидой движения «ДРОЗД» в рамках программы «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность» проходят спортивные и физкультурные мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. Состоятся соревнования между подготовительными группами 3-х корпусов ДОУ № 10 г . Кировск «Быстрее, выше, сильнее!».

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 18. ДОУ № 10 г . Кировска.

13 марта – 14.00

В Кировске под эгидой движения «ДРОЗД» в рамках программы «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность» проходят спортивные и физкультурные мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. Состоятся соревнования среди учащихся 3-4-х классов «Весёлые старты». г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г . Кировска».

13 марта – 14.00

В Кировске под эгидой движения «ДРОЗД» в рамках программы «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность» проходят спортивные и физкультурные мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. Проводится игра «Мини-футбол».

г.Кировск, ул.Кирова, 27а. МБОУ «СОШ № 2 г . Кировска».

13 и 14 марта – 15.00

Соревнования по стритболу среди обучающихся Хибинской гимназии.

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

13 марта – 15.30

В Кировске под эгидой движения «ДРОЗД» в рамках программы «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность» проходят спортивные и физкультурные мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. Состоятся спортивные соревнования для детей и родителей старшей группы «Веселее вместе».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ № 5 (1-й корпус).

14 марта – 14.00

Городские соревнования по плаванию.

г.Кировск, ул.Мира, 9. СК «Горняк, СОЦ «Дельфин».

16-18 марта – 13.00

Соревнования по лыжным гонкам обучающихся Хибинской гимназии, лыжный стадион МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

16-18 марта – 14.00

Соревнования «Лыжня зовёт» среди обучающихся МБОУ «СОШ № 2 г . Кировска».

г.Кировск, поле Умецкого.

17-24 марта – 10.30

Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.

17 марта – 13.00

Соревнования среди учащихся Хибинской гимназии по настольному теннису, спортивный зал МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

17 марта – 15.00

Школьный турнир по волейболу МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

17-21 марта – 16.00

Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».

18 и 19 марта – 10.00

Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).

18 марта - 10.30

Спортивные соревнования среди детей средней группы «Азбука здоровья».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (1-й корпус), территория детсада.

18 марта- 15.00

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», баскетбол 3 х 3.

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г . Кировска».

18 и 19 марта – 15.00

Городские соревнования по баскетболу.

г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.

нп.Титан

18 марта - 15.00

Соревнования по пионерболу среди обучающихся МБОУ «ООШ № 8 г . Кировска».

нп.Титан, МБОУ «ООШ № 8», спортивный зал.

г.Апатиты

13 марта-10 апреля

Под эгидой движения ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность» пройдут мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. По традиции, открытие Фестиваля состоится в Апатитах. В этом году торжественная церемония открытия пройдёт 13 марта в 16 часов.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

13-15 марта

Пройдёт турнир по футболу на снегу «Снежные звёзды футбола 2020» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ». Торжественное открытие турнира 13 марта в 16.00.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

13 марта – 18.00

Состоятся соревнования по блицу среди школьников г. Апатиты в рамках программы «Детям России – Образование, Здоровье и Духовность».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

14 марта-4 апреля

Состоятся соревнования по классическим шахматам среди юношей и девушек города Апатиты «Этот день Победы!» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

14 марта – 12.00

Состоятся соревнований по судомодельному спорту в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

14 марта – 14.30

Состоятся соревнования по плаванию в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

15 марта – 11.00

В апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню 8 марта.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

15 марта – 12.00

Состоится 3-й этап физкультурно-оздоровительного мероприятия – конкурс «Лыжня зовёт!». Массовый старт с лыжного стадиона.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

15 марта – 14.30

Состоятся соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

17 марта – 10.00

Состоится серия соревнований по лыжным гонкам: «Юная смена» и «Праздник Севера школьников» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

18 марта – 12.00

Пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам на «приз П.А. Лапшина».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

21 марта – 13.20

22 марта – 10.20

Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в спортивном зале плавательного бассейна.

г.Кола

14 марта - 14.00

Церемония открытия первенства Мурманской области по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет. Церемония награждения состоится 14 марта в 15.30.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Мурманск

12 марта - 10.30

Соревнования по лыжным гонкам 60-го Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

13 марта - 11.00

15 марта - 10.00.

Соревнования по лыжным гонкам 60-го Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 марта - 11.00

Состоится церемония награждения по итогам двух дней соревнований по лыжным гонкам 60-го Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 марта - 11.00

Игры первенства по хоккею среди юношей до 17 лет.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.