В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кандалакша

14 марта - 11.00

Юкигассен. IV Кубок Кандалакши.

г.Кандалакша, ул. Аэронавтов, 4а. Стадион школы № 10.

14 марта - 11.30

Санный спорт. Соревнования по натурбану 60-го традиционного Праздника Севера учащихся.

г.Кандалакша, санная трасса, район ул. Жемчужной.

14 марта – 16.30

Церемония награждения победителей соревнования по натурбану 60-го традиционного Праздника Севера учащихся..

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34.

г.Ковдор

14 и 15 марта - 12.00

Мини-футбол. Первенство Ковдорского района, посвященное памяти Героя СССР Рихарда Зорге

г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спорткомплекс ДООПЦ.

г.Кировск

14 марта – 14.00

Городские соревнования по плаванию.

г.Кировск, ул.Мира, 9. СК «Горняк, СОЦ «Дельфин».

14 марта – 15.00

Соревнования по стритболу среди обучающихся Хибинской гимназии.

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

16-18 марта – 13.00

Соревнования по лыжным гонкам обучающихся Хибинской гимназии, лыжный стадион МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

16-18 марта – 14.00

Соревнования «Лыжня зовёт» среди обучающихся МБОУ «СОШ № 2 г . Кировска».

г.Кировск, поле Умецкого.

17-24 марта – 10.30

Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.

17 марта – 13.00

Соревнования среди учащихся Хибинской гимназии по настольному теннису, спортивный зал МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

17 марта – 15.00

Школьный турнир по волейболу МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

17-21 марта – 16.00

Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».

18 и 19 марта – 10.00

Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).

18 марта - 10.30

Спортивные соревнования среди детей средней группы «Азбука здоровья».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (1-й корпус), территория детсада.

18 марта- 15.00

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», баскетбол 3 х 3.

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г . Кировска».

18 и 19 марта – 15.00

Городские соревнования по баскетболу.

г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.

нп.Титан

18 марта - 15.00

Соревнования по пионерболу среди обучающихся МБОУ «ООШ № 8 г . Кировска».

нп.Титан, МБОУ «ООШ № 8», спортивный зал.

г.Апатиты

14 марта-10 апреля

Под эгидой движения ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность» пройдут мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. По традиции, открытие Фестиваля состоится в Апатитах. В этом году торжественная церемония открытия пройдёт 13 марта в 16 часов.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

14 и 15 марта – 16.00

Пройдёт турнир по футболу на снегу «Снежные звёзды футбола 2020» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ». Торжественное открытие турнира 13 марта в 16.00.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

14 марта-4 апреля

Состоятся соревнования по классическим шахматам среди юношей и девушек города Апатиты «Этот день Победы!» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

14 марта – 12.00

Состоятся соревнований по судомодельному спорту в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

14 марта – 14.30

Состоятся соревнования по плаванию в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

15 марта – 11.00

В апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню 8 марта.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

15 марта – 12.00

Состоится 3-й этап физкультурно-оздоровительного мероприятия – конкурс «Лыжня зовёт!». Массовый старт с лыжного стадиона.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

15 марта – 14.30

Состоятся соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

17 марта – 10.00

Состоится серия соревнований по лыжным гонкам: «Юная смена» и «Праздник Севера школьников» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

18 марта – 12.00

Пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам на «приз П.А. Лапшина».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

21 марта – 13.20

22 марта – 10.20

Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в спортивном зале плавательного бассейна.

г.Мончегорск

14 марта - 10.00

Теннис. Открытый турнир, посвященный Международному женскому дню.

г.Мончегорск, ФОК «Умка».

14 марта - 11.00

Велоспорт. Зимний велокросс кросс-кантри «Приз Юма».

г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.

15 марта - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. г.Мончегорск - СШОР- 13 г .Мурманск.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

14 марта - 12.00

Финальные игры региональных соревнований по хоккею среди дворовых команд.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец.

17 и 18 марта - 11.00

Конькобежный спорт. Соревнования 60-го традиционного Праздника Севера учащихся.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. МБУ СШ «Олимп».

ЗАТО г.Островной

14 марта - 18.00

Турнир города по настольному теннису.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания.

г.Кола

14 марта - 14.00

Церемония открытия первенства Мурманской области по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет. Церемония награждения состоится 14 марта в 15.30.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

14 марта - 17.00

15 марта - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

г.Мурманск

14 марта - 11.00

Состоится церемония награждения по итогам двух дней соревнований по лыжным гонкам 60-го Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 марта - 11.00

Игры первенства по хоккею среди юношей до 17 лет.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

14 марта - 12.00

Хоккей. Турнир Баренц хоккейной лиги в рамках 86-го Международного Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

14 и 15 марта - 12.00

Хоккей с мячом. Соревнования 86-го международного Праздника Севера.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

14 и 15 марта - 12.00

Волейбол. Отрытый городской турнир среди микст-команд.

г.Мурманск, Кольский просп., 53. МГАТП, зал спорткомплекса.

14 и 15 марта - 17.00

Лёгкая атлетика. Чемпионат и первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

14 марта - 19.00

Игра чемпионата Мурманской области по хоккею.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

15 марта - 10.00.

Соревнования по лыжным гонкам 60-го Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

15 марта - 11.00

Ездовой спорт. Чемпионат Мурманска «Снежные псы».

г.Мурманск, Р-21 Кола, 1387-й километр, парк активного отдыха «Северное сияние».

15 марта – 12.00

Состоится спортивный праздник проекта «Родной двор – родной город». Участие могут принять все желающие.

г.Мурманск, ул. Капитана Копытова, 36. Спортплощадка у дома.

15 марта - 13.00

Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по баскетболу.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 марта - 12.00

Спортивное ориентирование. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 60-го традиционного Праздника Севера учащихся. Церемония открытия в 11.30.

г.Мурманск, Долина Уюта.

18 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Матч за 3-е место.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

18 марта - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.