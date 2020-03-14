Спортивная афиша
В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.
г.Кандалакша
14 марта - 11.00
Юкигассен. IV Кубок Кандалакши.
г.Кандалакша, ул. Аэронавтов, 4а. Стадион школы № 10.
14 марта - 11.30
Санный спорт. Соревнования по натурбану 60-го традиционного Праздника Севера учащихся.
г.Кандалакша, санная трасса, район ул. Жемчужной.
14 марта – 16.30
Церемония награждения победителей соревнования по натурбану 60-го традиционного Праздника Севера учащихся..
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34.
г.Ковдор
14 и 15 марта - 12.00
Мини-футбол. Первенство Ковдорского района, посвященное памяти Героя СССР Рихарда Зорге
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спорткомплекс ДООПЦ.
г.Кировск
14 марта – 14.00
Городские соревнования по плаванию.
г.Кировск, ул.Мира, 9. СК «Горняк, СОЦ «Дельфин».
14 марта – 15.00
Соревнования по стритболу среди обучающихся Хибинской гимназии.
г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
16-18 марта – 13.00
Соревнования по лыжным гонкам обучающихся Хибинской гимназии, лыжный стадион МБОУ «Хибинская гимназия».
г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
16-18 марта – 14.00
Соревнования «Лыжня зовёт» среди обучающихся МБОУ «СОШ №
г.Кировск, поле Умецкого.
17-24 марта – 10.30
Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.
17 марта – 13.00
Соревнования среди учащихся Хибинской гимназии по настольному теннису, спортивный зал МБОУ «Хибинская гимназия».
г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
17 марта – 15.00
Школьный турнир по волейболу МБОУ «Хибинская гимназия».
г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
17-21 марта – 16.00
Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».
18 и 19 марта – 10.00
Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).
18 марта - 10.30
Спортивные соревнования среди детей средней группы «Азбука здоровья».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (1-й корпус), территория детсада.
18 марта- 15.00
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», баскетбол 3 х 3.
г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ №
18 и 19 марта – 15.00
Городские соревнования по баскетболу.
г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.
нп.Титан
18 марта - 15.00
Соревнования по пионерболу среди обучающихся МБОУ «ООШ №
нп.Титан, МБОУ «ООШ № 8», спортивный зал.
г.Апатиты
14 марта-10 апреля
Под эгидой движения ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность» пройдут мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. По традиции, открытие Фестиваля состоится в Апатитах. В этом году торжественная церемония открытия пройдёт 13 марта в 16 часов.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
14 и 15 марта – 16.00
Пройдёт турнир по футболу на снегу «Снежные звёзды футбола 2020» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ». Торжественное открытие турнира 13 марта в 16.00.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
14 марта-4 апреля
Состоятся соревнования по классическим шахматам среди юношей и девушек города Апатиты «Этот день Победы!» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.
14 марта – 12.00
Состоятся соревнований по судомодельному спорту в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.
14 марта – 14.30
Состоятся соревнования по плаванию в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».
15 марта – 11.00
В апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню 8 марта.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
15 марта – 12.00
Состоится 3-й этап физкультурно-оздоровительного мероприятия – конкурс «Лыжня зовёт!». Массовый старт с лыжного стадиона.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
15 марта – 14.30
Состоятся соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
17 марта – 10.00
Состоится серия соревнований по лыжным гонкам: «Юная смена» и «Праздник Севера школьников» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
18 марта – 12.00
Пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам на «приз П.А. Лапшина».
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
21 марта – 13.20
22 марта – 10.20
Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в спортивном зале плавательного бассейна.
г.Мончегорск
14 марта - 10.00
Теннис. Открытый турнир, посвященный Международному женскому дню.
г.Мончегорск, ФОК «Умка».
14 марта - 11.00
Велоспорт. Зимний велокросс кросс-кантри «Приз Юма».
г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.
15 марта - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. г.Мончегорск - СШОР-
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Оленегорск
14 марта - 12.00
Финальные игры региональных соревнований по хоккею среди дворовых команд.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец.
17 и 18 марта - 11.00
Конькобежный спорт. Соревнования 60-го традиционного Праздника Севера учащихся.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. МБУ СШ «Олимп».
ЗАТО г.Островной
14 марта - 18.00
Турнир города по настольному теннису.
ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания.
г.Кола
14 марта - 14.00
Церемония открытия первенства Мурманской области по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет. Церемония награждения состоится 14 марта в 15.30.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.
14 марта - 17.00
15 марта - 15.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
г.Мурманск
14 марта - 11.00
Состоится церемония награждения по итогам двух дней соревнований по лыжным гонкам 60-го Праздника Севера учащихся.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
14 марта - 11.00
Игры первенства по хоккею среди юношей до 17 лет.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
14 марта - 12.00
Хоккей. Турнир Баренц хоккейной лиги в рамках 86-го Международного Праздника Севера.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
14 и 15 марта - 12.00
Хоккей с мячом. Соревнования 86-го международного Праздника Севера.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
14 и 15 марта - 12.00
Волейбол. Отрытый городской турнир среди микст-команд.
г.Мурманск, Кольский просп., 53. МГАТП, зал спорткомплекса.
14 и 15 марта - 17.00
Лёгкая атлетика. Чемпионат и первенство города Мурманска.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
14 марта - 19.00
Игра чемпионата Мурманской области по хоккею.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.
15 марта - 10.00.
Соревнования по лыжным гонкам 60-го Праздника Севера учащихся.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
15 марта - 11.00
Ездовой спорт. Чемпионат Мурманска «Снежные псы».
г.Мурманск, Р-21 Кола, 1387-й километр, парк активного отдыха «Северное сияние».
15 марта – 12.00
Состоится спортивный праздник проекта «Родной двор – родной город». Участие могут принять все желающие.
г.Мурманск, ул. Капитана Копытова, 36. Спортплощадка у дома.
15 марта - 13.00
Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по баскетболу.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
18 марта - 12.00
Спортивное ориентирование. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 60-го традиционного Праздника Севера учащихся. Церемония открытия в 11.30.
г.Мурманск, Долина Уюта.
18 марта - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Матч за 3-е место.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
18 марта - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
23 марта - 17.00
Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.