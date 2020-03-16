Спортивная афиша
В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.
г.Кировск
16-18 марта – 13.00
Соревнования по лыжным гонкам обучающихся Хибинской гимназии, лыжный стадион МБОУ «Хибинская гимназия».
г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
16-18 марта – 14.00
Соревнования «Лыжня зовёт» среди обучающихся МБОУ «СОШ №
г.Кировск, поле Умецкого.
17-24 марта – 10.30
Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.
17 марта – 13.00
Соревнования среди учащихся Хибинской гимназии по настольному теннису, спортивный зал МБОУ «Хибинская гимназия».
г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
17 марта – 15.00
Школьный турнир по волейболу МБОУ «Хибинская гимназия».
г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
17-21 марта – 16.00
Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».
18 и 19 марта – 10.00
Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).
18 марта - 10.30
Спортивные соревнования среди детей средней группы «Азбука здоровья».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (1-й корпус), территория детсада.
18 марта- 15.00
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», баскетбол 3 х 3.
г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ №
18 и 19 марта – 15.00
Городские соревнования по баскетболу.
г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.
нп.Титан
18 марта - 15.00
Соревнования по пионерболу среди обучающихся МБОУ «ООШ №
нп.Титан, МБОУ «ООШ № 8», спортивный зал.
г.Апатиты
16 марта-10 апреля
Под эгидой движения ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность» пройдут мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. По традиции, открытие Фестиваля состоится в Апатитах. В этом году торжественная церемония открытия пройдёт 13 марта в 16 часов.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
17 марта – 10.00
Состоится серия соревнований по лыжным гонкам: «Юная смена» и «Праздник Севера школьников» в рамках программы «ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ».
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
18 марта – 12.00
Пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам на «приз П.А. Лапшина».
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
21 марта – 13.20
22 марта – 10.20
Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в спортивном зале плавательного бассейна.
г.Оленегорск
17 и 18 марта - 11.00
Конькобежный спорт. Соревнования 60-го традиционного Праздника Севера учащихся.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. МБУ СШ «Олимп».
г.Мурманск
18 марта - 12.00
Спортивное ориентирование. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 60-го традиционного Праздника Севера учащихся. Церемония открытия в 11.30.
г.Мурманск, Долина Уюта.
18 марта - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Матч за 3-е место.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
18 марта - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
23 марта - 17.00
Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.