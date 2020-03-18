В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кировск

18 и 19 марта – 10.00

Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).

18 марта - 10.30

Спортивные соревнования среди детей средней группы «Азбука здоровья».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (1-й корпус), территория детсада.

18-24 марта – 10.30

Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.

18 марта – 13.00

Соревнования по лыжным гонкам обучающихся Хибинской гимназии, лыжный стадион МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

18 марта – 14.00

Соревнования «Лыжня зовёт» среди обучающихся МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска».

г.Кировск, поле Умецкого.

18-21 марта – 16.00

Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».

18 марта- 15.00

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», баскетбол 3 х 3.

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г . Кировска».

18 и 19 марта – 15.00

Городские соревнования по баскетболу.

г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.

нп.Титан

18 марта - 15.00

Соревнования по пионерболу среди обучающихся МБОУ «ООШ № 8 г . Кировска».

нп.Титан, МБОУ «ООШ № 8», спортивный зал.

г.Апатиты

18 марта-10 апреля

Под эгидой движения ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность» пройдут мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. По традиции, открытие Фестиваля состоится в Апатитах. В этом году торжественная церемония открытия пройдёт 13 марта в 16 часов.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

18 марта – 12.00

Пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам на «приз П.А. Лапшина».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

21 марта – 13.20

22 марта – 10.20

Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в спортивном зале плавательного бассейна.

г.Оленегорск

18 марта - 11.00

Конькобежный спорт. Соревнования 60-го традиционного Праздника Севера учащихся.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. МБУ СШ «Олимп».

г.Мурманск

18 марта - 12.00

Спортивное ориентирование. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 60-го традиционного Праздника Севера учащихся. Церемония открытия в 11.30.

г.Мурманск, Долина Уюта.

18 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Матч за 3-е место.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

18 марта - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.