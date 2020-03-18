Прокуратура г. Кировска проводит проверку по факту гибели альпиниста8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.20 08:30

Спортивная афиша

В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кировск

18 и 19 марта – 10.00

Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).

18 марта - 10.30

Спортивные соревнования среди детей средней группы «Азбука здоровья».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (1-й корпус), территория детсада.

18-24 марта – 10.30

Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.

18 марта – 13.00

Соревнования по лыжным гонкам обучающихся Хибинской гимназии, лыжный стадион МБОУ «Хибинская гимназия».

г.Кировск, Олимпийская ул., 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

18 марта – 14.00

Соревнования «Лыжня зовёт» среди обучающихся МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска».

г.Кировск, поле Умецкого.

18-21 марта – 16.00

Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».

18 марта- 15.00

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», баскетбол 3 х 3.

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска».

18 и 19 марта – 15.00

Городские соревнования по баскетболу.

г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.

нп.Титан

18 марта - 15.00

Соревнования по пионерболу среди обучающихся МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска».

нп.Титан, МБОУ «ООШ № 8», спортивный зал.

г.Апатиты

18 марта-10 апреля

Под эгидой движения ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность» пройдут мероприятия XIX Хибинского спортивного фестиваля. По традиции, открытие Фестиваля состоится в Апатитах. В этом году торжественная церемония открытия пройдёт 13 марта в 16 часов.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

18 марта – 12.00

Пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам на «приз П.А. Лапшина».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

21 марта – 13.20

22 марта – 10.20

Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в  спортивном зале плавательного бассейна.

г.Оленегорск

18 марта - 11.00

Конькобежный спорт. Соревнования 60-го традиционного Праздника Севера учащихся.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. МБУ СШ «Олимп».

г.Мурманск

18 марта - 12.00

Спортивное ориентирование. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 60-го традиционного Праздника Севера учащихся. Церемония открытия в 11.30.

г.Мурманск, Долина Уюта.

18 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Матч за 3-е место.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

18 марта -  20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
Комментарий к новости:Юлия Величко будет представлять Мурманскую область в новом составе Общественной палаты РФ
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Комментарий к новости:Профсоюзы ещё надеются на то, что удастся вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителей Заполярья
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рекорды дня: курс доллара подскочил на 3,3 рубля, евро – на 2,6 рубля-PRO Валюту (16+)Куда, рублик, спешишь, куда котишься...-PRO Энергетику (18+)КАЭС - повышает надежность энергоснабжения потребителей в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 804 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика