Спортивная афиша
В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.
г.Кировск
19 марта – 10.00
Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).
19-24 марта – 10.30
Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».
г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.
19-21 марта – 16.00
Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».
18 марта- 15.00
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», баскетбол 3 х 3.
г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ №
19 марта – 15.00
Городские соревнования по баскетболу.
г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.
г.Апатиты
21 марта – 13.20
22 марта – 10.20
Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в спортивном зале плавательного бассейна.
г.Мурманск
23 марта - 17.00
Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.