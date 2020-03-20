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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.20 08:30

Спортивная афиша

В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кировск

19 марта – 10.00

Спортивный праздник в форме Квест – игры «Поиски снежинок».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (корпус 2).

19-24 марта – 10.30

Спортивное ориентирование на лыжах «Хибинская весна».

г.Кировск, просп.Ленина, 13а. МБДОУ «Детский сад №5» (2-й корпус), территория детсада.

19-21 марта – 16.00

Первенство по русскому бильярду дисциплина «Свободная пирамида». г.Кировск, просп.Ленина, 5. МАОДО ЦДТ «Хибины».

19 марта – 15.00

Городские соревнования по баскетболу.

г.Кировска, ул. Олимпийская, 34а. Спортивная школа.

г.Апатиты

21 марта – 13.20

22 марта – 10.20

Пройдёт первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Участвуют команды школ № 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 15 (юноши).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», в  спортивном зале плавательного бассейна.

г.Мурманск

23 марта - 17.00

Торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

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