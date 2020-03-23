В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти

Александр

Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве