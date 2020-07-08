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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.20 07:14

Спортивная афиша

Мурманская область

По инициативе Министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России подготовлен комплекс физических упражнений для людей старшей возрастной группы. Упражнения можно выполнять дома или при индивидуальных занятиях на улице. Съёмки были организованы НП «Национальное фитнес-сообщество» с участием тренеров Сети спортивных сооружений России.

Программа включает следующие занятия «Активное долголетие»: «Здоровая спина» занятие № 1; «Здоровая спина» занятие № 2; «Пилатес» № 1; «Пилатес» № 2; «Здоровые ноги» № 1; «Здоровые ноги» № 2; «Гибкость» № 1; «Гибкость» № 2; «Суставная гимнастика» № 1 и «Суставная гимнастика» № 2. Данный комплекс упражнений разработан с целью создания для людей старшего возраста комфортных условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом и грамотного проведения подобных тренировок.

Материалы размещены на сайте Минспорта России в разделе «Физическая культура и спорт» или по ссылке minsport.gov.ru/sport/physical-culture/kompleks-fizicheskikh/

***

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с государственным автономным учреждением Мурманской области «Центр спортивной подготовки», Федерациями лыжных гонок, лёгкой атлетики, велосипедного спорта приглашают жителей региона принять участие в новом крутом проекте «TUNDRA CUP».

Если Вы за здоровый образ жизни, любите спорт, хотите попробовать себя в чем-то новом и бросить себе вызов, тогда это мероприятие точно для вас!

TUNDRA CUP – это соревнование, состоящее из 3-х этапов: 1 этап – веломарафон «Муста-Тунтури», 110 км; 2 этап – «Хибинский трейл», 42 км; 3 этап – Лыжный марафон, 50 км.

К участию в мероприятии приглашаются мужчины, возраст которых старше 19 лет и женщины с 21 года.

В рамках 1-го и 2-го этапов предусмотрены дистанции-спутники.

Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке: https://russiarunning.com/series/TundraCup

В случае сохранения запрета на проведение массовых мероприятий на территории региона, физкультурное мероприятие «Tundra Cup» будет отменено.

Подробная информация о проекте https://sport.gov-murman.ru/events/folder11/index.php?sphrase_id=3516581

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Виктор
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