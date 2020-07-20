Минобороны успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусаОтказ от расширения Севморпути не повлияет на планы развития портов - Минвостокразвития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 07:15

Спортивная афиша

Мурманская область

По инициативе Министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России подготовлен комплекс физических упражнений для людей старшей возрастной группы. Упражнения можно выполнять дома или при индивидуальных занятиях на улице. Съёмки были организованы НП «Национальное фитнес-сообщество» с участием тренеров Сети спортивных сооружений России.

Программа включает следующие занятия «Активное долголетие»: «Здоровая спина» занятие № 1; «Здоровая спина» занятие № 2; «Пилатес» № 1; «Пилатес» № 2; «Здоровые ноги» № 1; «Здоровые ноги» № 2; «Гибкость» № 1; «Гибкость» № 2; «Суставная гимнастика» № 1 и «Суставная гимнастика» № 2. Данный комплекс упражнений разработан с целью создания для людей старшего возраста комфортных условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом и грамотного проведения подобных тренировок.

Материалы размещены на сайте Минспорта России в разделе «Физическая культура и спорт» или по ссылке minsport.gov.ru/sport/physical-culture/kompleks-fizicheskikh/

***

по 23 августа

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской в этот непростой период для спорта приготовило новый сюрприз для своей аудитории. В связи с тем, что жителям Мурманской области полюбился проект «Заполярный ЗОЖ», региональное ведомство бросает новый вызов своим участникам по роуп скиппингу. Предлагаем всем желающим принять участие в новом этапе, программа которого предполагает комплекс из 4-х заданий: на скорость, силу, координацию и выносливость. Регистрация на мероприятие осуществляется с 13 по 26 июля.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUp9NM4hxwi.., включая согласие на обработку персональных данных.

Видео с выполненным заданием необходимо размещать в социальных сетях в «ВКонтакте» или «Инстаграмм», с хэштегами #заполярныйзож, #скиппинг51, #насевережить.

***

Каждый год весной и осенью начинается очередной запуск бесплатной образовательно-тренировочной программы «SOTKA: 100-дневный воркаут». За последние несколько лет в этой программе приняли участие свыше 500 тысяч человек из 1418 городов в 72 странах мира. Однако, массовых стартов больше не будет. Начало «сотки» у каждого участника индивидуальное, в любое время, в момент скачивания приложения или записи на интернет-сайте программы.

В связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) введена самоизоляция граждан, закрытие уличных тренировочных площадок. Минздрав РФ в качестве одной из мер профилактики, рекомендует вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Необходимо соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Ежедневные занятия физической культурой позволяют сохранить физическое и психологическое равновесие организма. Одним из инструментов укрепления здоровья граждан, повышения иммунитета является «SOTKA».

«SOTKA»: 100-дневный воркаут – это программа для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Главная цель программы - обучение и тренировка людей любого уровня подготовки. Организаторы собрали информацию из более чем 1000 источников, начиная со школьных учебников по биологии, химии и физике, и заканчивая самыми свежими публикациями в зарубежных научных журналах. Обработали, структурировали и представили в виде 100 дневного образовательного курса. Все, что нужно сделать Вам - применить эти знания.

У всех, кто дошел до конца, результат одинаковый - красивое тело, рост силовых показателей и шквал комплиментов от окружающих. Участники начинают видеть только лучшее вокруг. Меняют свой образ жизни и мышление. И это срабатывает раз за разом. Это больше чем просто тренировки. Это стиль жизни, способ мышления, настоящая философия. Поэтому с каждым годом участников становится все больше. Каждый новый успех мотивирует десятки новых участников.

Программа рассчитана ровно на 100 дней, в течение которых каждый день презентуется небольшой блок полезной информации (видео + текст) и выполняются тренировочные комплексы из базовых упражнений. Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки.

В 2019 году организаторы программы запустили англоязычную версию приложения  образовательной программы «SOTKA» (100-дневный воркаут). Так что теперь помимо российского «AppStore» она стала доступна ещё и в магазинах 30 других стран (включая США, Канаду, Великобританию, Австралию, Германию, Францию, Италию и Испанию). Уже есть участники из США, Китая и Австралии. Неоднократно оно становилось приложением дня в российском «AppStore».

Официальный сайт программы – http://100.workout.su

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Валерий Лысенко
18.07.20 20:26
Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Комментарий к новости:15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:15«Карамель». Художественный сериал, 35 серия (16+)11:05«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)11:35«Париж подождет». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 48 копеек, евро - на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за субсидией на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 580 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика