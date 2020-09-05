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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.20 07:15

Спортивная афиша

Мурманская область

По инициативе Министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России подготовлен комплекс физических упражнений для людей старшей возрастной группы. Упражнения можно выполнять дома или при индивидуальных занятиях на улице. Съёмки были организованы НП «Национальное фитнес-сообщество» с участием тренеров Сети спортивных сооружений России.

Программа включает следующие занятия «Активное долголетие»: «Здоровая спина» занятие № 1; «Здоровая спина» занятие № 2; «Пилатес» № 1; «Пилатес» № 2; «Здоровые ноги» № 1; «Здоровые ноги» № 2; «Гибкость» № 1; «Гибкость» № 2; «Суставная гимнастика» № 1 и «Суставная гимнастика» № 2. Данный комплекс упражнений разработан с целью создания для людей старшего возраста комфортных условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом и грамотного проведения подобных тренировок.

Материалы размещены на сайте Минспорта России в разделе «Физическая культура и спорт» или по ссылке minsport.gov.ru/sport/physical-culture/kompleks-fizicheskikh/

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Каждый год осенью начинается очередной запуск бесплатной образовательно-тренировочной программы «SOTKA: 100-дневный воркаут». За последние несколько лет в этой программе приняли участие свыше 500 тысяч человек из 1418 городов в 72 странах мира. Однако, массовых стартов больше не будет. Начало «сотки» у каждого участника индивидуальное, в любое время, в момент скачивания приложения или записи на интернет-сайте программы.

В связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) введена самоизоляция граждан, закрытие уличных тренировочных площадок. Минздрав РФ в качестве одной из мер профилактики, рекомендует вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Необходимо соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Ежедневные занятия физической культурой позволяют сохранить физическое и психологическое равновесие организма. Одним из инструментов укрепления здоровья граждан, повышения иммунитета является «SOTKA».

«SOTKA»: 100-дневный воркаут – это программа для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Главная цель программы - обучение и тренировка людей любого уровня подготовки. Организаторы собрали информацию из более чем 1000 источников, начиная со школьных учебников по биологии, химии и физике, и заканчивая самыми свежими публикациями в зарубежных научных журналах. Обработали, структурировали и представили в виде 100 дневного образовательного курса. Все, что нужно сделать Вам - применить эти знания.

У всех, кто дошёл до конца, результат одинаковый - красивое тело, рост силовых показателей и шквал комплиментов от окружающих. Участники начинают видеть только лучшее вокруг. Меняют свой образ жизни и мышление. И это срабатывает раз за разом. Это больше чем просто тренировки. Это стиль жизни, способ мышления, настоящая философия. Поэтому с каждым годом участников становится все больше. Каждый новый успех мотивирует десятки новых участников.

Программа рассчитана ровно на 100 дней, в течение которых каждый день презентуется небольшой блок полезной информации (видео + текст) и выполняются тренировочные комплексы из базовых упражнений. Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки.

В 2019 году организаторы программы запустили англоязычную версию приложения  образовательной программы «SOTKA» (100-дневный воркаут). Так что теперь помимо российского «AppStore» она стала доступна ещё и в магазинах 30 других стран (включая США, Канаду, Великобританию, Австралию, Германию, Францию, Италию и Испанию). Уже есть участники из США, Китая и Австралии. Неоднократно оно становилось приложением дня в российском «AppStore».

Официальный сайт программы – http://100.workout.su

Комментарии

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