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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.20 07:15

Спортивная афиша

Мурманская область

8-16 октября

Открыта регистрация участников на региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. К участию в региональном этапе игры допускаются сборные команды обучающихся образовательных организаций, члены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Игра проводится в два этапа - с 1 по 16 октября: до 13 октября – приём заявок, выполнение заочных конкурсных испытаний; 16 октября – онлайн-мероприятия на платформе «Zoom».

Для участия в конкурсе необходимо до 10 октябрянаправить в адрес организатора (e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) с указанием темы письма «Победа. Краткое название ОО» предварительную заявку в формате Word в соответствии с приложением № 1.

В срок до 13 октября на адрес электронной почты отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» otdelsocprogramm@laplandiya.org необходимо направить следующие материалы: заявка на участие команды в игре; согласие на обработку персональных данных обучающихся и педагогических работников в соответствии с приложениями № 3, № 4 к настоящему Положению; видеофайлы конкурсных испытаний заочного этапа.

Онлайн-мероприятия на платформе «Zoom».

г.Апатиты

8-11 октября – 7.00-19.00

Проходит четвертая серия физкультурного онлайн-мероприятия «Апатитыкросс» (велокросс) на лыжных трассах МАУ ФСК «Атлет», а также прилегающей территории по маркированной трассе протяженностью 5 км согласно GPS-треку. К участию в мероприятии допускаются любители физической культуры и спорта не моложе 14 лет, имеющие велосипед с исправными тормозами, имеющие общедоступный профиль на ресурсе https://www.strava.com/.

Регистрация участников осуществляется по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/aptx5

Дистанция проходит по лыжным трассам, тропам, просёлочным и лесным дорогам, а также бездорожью (встречается грязь, лужи). В приложении STRAVA создан участок (трек трассы): https://www.strava.com/segments/25754051

Информационное сопровождение осуществляется в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kfks51

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

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