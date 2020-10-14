Мурманская область

14-16 октября

Открыта регистрация участников на региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. К участию в региональном этапе игры допускаются сборные команды обучающихся образовательных организаций, члены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Игра проводится в два этапа - с 1 по 16 октября: до 13 октября – приём заявок, выполнение заочных конкурсных испытаний; 16 октября – онлайн-мероприятия на платформе «Zoom».

Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября направить в адрес организатора (e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) с указанием темы письма «Победа. Краткое название ОО» предварительную заявку в формате Word в соответствии с приложением № 1.

В срок до 13 октября на адрес электронной почты отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» otdelsocprogramm@laplandiya.org необходимо направить следующие материалы: заявка на участие команды в игре; согласие на обработку персональных данных обучающихся и педагогических работников в соответствии с приложениями № 3, № 4 к настоящему Положению; видеофайлы конкурсных испытаний заочного этапа.

Онлайн-мероприятия на платформе «Zoom».