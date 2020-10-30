г.Апатиты

30 октября - 30 декабря

Проводится конкурс среди команд организаций и учебных заведений в рамках приёма нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». К участию в конкурсе допускаются команды, подавшие коллективную заявку на участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» (ВФСК ГТО) среди I-ХI ступеней.

Все участники конкурса должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе (АИС) ГТО www.gto.ru, иметь медицинский допуск к сдаче нормативов комплекса ГТО, согласие на обработку персональных данных.

Заявки подаются в Центр тестирования ГТО города Апатиты, руководитель Голиков Константин Сергеевич, главный судья Почивалов Сергей Сергеевич, тел. 7-42-10, e-mail: sport.atlet51@mail.ru, веб-сайт: http://www.fskatlet51.ru/ (вкладка – ГТО).