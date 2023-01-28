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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 10:00

СПОРТИВНАЯ АФИША

28 января - 11.00

Областные соревнования по мини-футболу. Соревнования продолжатся 29 января с 11.00.

г. Мурманск, легкоатлетический манеж, ул. Долина Уюта, 6.

28 января - 11.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования продолжатся 29 января с 11.00. Соревнуются юноши и девушки 13-14, 15-16, 17-18 лет свободным и классическим стилями.

г. Мончегорск, МАУ СШОР, ул. Нагорная, 17.

28 января - 12.30

Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» (региональный этап). Играют хоккейные команды «Энергетик», «Энергия 40 ВатТ», «Апатит», «Элвис-Авто».

г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта, ул. Строительная, 41.

28 января - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Играют команды «Сборная Мурманска - КСШОР» и «Колатом».

г. Мурманск, Ледовый дворец, ул. Челюскинцев, 2а.

28 января – 14.00

Состоится спортивный праздник, которого долго ждали. Товарищеским матчем юношеских хоккейных команд откроют крытый хоккейный корт. После игры жителей приглашают на массовое свободное катание на коньках.

Качественный лёд, яркое освещение, отсутствие осадков и ветра сделают традиционное зимнее развлечение безопасным и комфортным.

г. Снежногорск, ул. Флотская, 12. Хоккейный корт.

29 января – 11.00

Состоится церемония торжественного открытия хоккейной площадки. В мероприятии примут участие представители командования Северного флота, исполнительной и законодательной власти региона, руководство ЗАТО Александровск. Для гостей и жителей города будет организована полевая кухня и чайная палатка, а также выставка образцов вооружения и военной техники, а лучшие творческие коллективы большого ЗАТО порадуют всех своими выступлениями.

На льду в игре на кубок Ночной хоккейной лиги встретятся команды «Тайфун» из Гаджиево и «Армеец» из посёлка Кильдинстрой.

г. Гаджиево. Хоккейная площадка.

29 января - 12.00

Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 50+» (региональный этап). Играют хоккейные команды «Кандалакша», «Кировск», «Торговый порт» из Мурманска и «Западный берег» из Дровяного.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта, ул. Строительная, 41.

29 января - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2023. Играют «Сборная Мурманска» и «СШ-6-Мурман».

г. Мурманск, стадион «Строитель», ул. Воровского, 15а.

30 января - 12.00

Первенство СЗФО по хоккею среди юношей до 18 лет. Соревнования продолжатся 31 января с 9.30. Играют команды «КСШОР-Арктика» - «Йети».

г. Мурманск, Ледовый дворец, ул. Челюскинцев, 2а.

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