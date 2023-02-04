Марина Табейкина: о законах сохранения отношений в семье, или Почему люди продолжают совершать ошибкиПервый пункт приёма вторсырья «Вторматик» откроется в Мурманске в апреле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.23 08:45

СПОРТИВНАЯ АФИША

В эти выходные в Мурманской области пройдут различные спортивные мероприятия:

4 февраля - 10.55

5 февраля - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнесс-аэробике. Спортсмены соревнуются в дисциплинах «хип-хоп», «аэробика», «степ-аэробика».

г. Мурманск, Легкоатлетический манеж, ул. Долина Уюта, 6.

4 февраля - 11.00

5 февраля - 11.00

Областные соревнования по лыжным гонкам среди любителей лыжного спорта имени «Заслуженного работника физической культуры РФ Т.П. Баланина». Соревнуются мужчины и женщины классическим и свободным стилями.

г. Мурманск, Спортивный комплекс «Долина Уюта».

4 февраля - 11.00

Открытие Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Награждение победителей и призёров состоится в 15.30.

г. Оленегорск, МБУ СШ «Олимп», ул. Строительная, 47а.

4 февраля - 12.00

Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 50+» (региональный этап). Играют хоккейные команды «Кандалакша», «Кировск», «Торговый порт» из Мурманска и «Западный берег» из Дровяного.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта, ул. Строительная, 41.

4 февраля - 14.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2023 года. Играют «Ветераны Мурманска» и «Строитель».

г. Мурманск, стадион «Строитель», ул. Воровского, 15а.

5 февраля - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2023 года. Играют «Мончегорск» и «Сборная Мурманска».

г. Мончегорск, стадион МАУ «СШОР», пр. Кирова, 3).

5 февраля - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Играют команды «Горняк» и сборная Мурманска- КСШОР.

г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта, ул. Строительная, 41.

5 февраля - 14.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Играют команды «Апатиты» и сборная «Северного флота».

г. Апатиты, Ледовый дворец, ул. Ленина, 34.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Комментарий к новости:В кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире12:55«Кольские хроники», тематическая программа (16+)13:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прибавку к зарплате чаще получают те, кто просит больше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 1 млрд кВтч в январе 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика