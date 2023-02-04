СПОРТИВНАЯ АФИША

В эти выходные в Мурманской области пройдут различные спортивные мероприятия:

4 февраля - 10.55

5 февраля - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнесс-аэробике. Спортсмены соревнуются в дисциплинах «хип-хоп», «аэробика», «степ-аэробика».

г. Мурманск, Легкоатлетический манеж, ул. Долина Уюта, 6.

4 февраля - 11.00

5 февраля - 11.00

Областные соревнования по лыжным гонкам среди любителей лыжного спорта имени «Заслуженного работника физической культуры РФ Т.П. Баланина». Соревнуются мужчины и женщины классическим и свободным стилями.

г. Мурманск, Спортивный комплекс «Долина Уюта».

4 февраля - 11.00

Открытие Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Награждение победителей и призёров состоится в 15.30.

г. Оленегорск, МБУ СШ «Олимп», ул. Строительная, 47а.

4 февраля - 12.00

Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 50+» (региональный этап). Играют хоккейные команды «Кандалакша», «Кировск», «Торговый порт» из Мурманска и «Западный берег» из Дровяного.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта, ул. Строительная, 41.

4 февраля - 14.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2023 года. Играют «Ветераны Мурманска» и «Строитель».

г. Мурманск, стадион «Строитель», ул. Воровского, 15а.

5 февраля - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2023 года. Играют «Мончегорск» и «Сборная Мурманска».

г. Мончегорск, стадион МАУ «СШОР», пр. Кирова, 3).

5 февраля - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Играют команды «Горняк» и сборная Мурманска- КСШОР.

г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта, ул. Строительная, 41.

5 февраля - 14.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Играют команды «Апатиты» и сборная «Северного флота».

г. Апатиты, Ледовый дворец, ул. Ленина, 34.