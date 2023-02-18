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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.23 08:45

СПОРТИВНАЯ АФИША

В эти выходные в Мурманской области пройдут различные спортивные мероприятия.

18 февраля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд. Играют «СШ-6-Мурман» и «Мончегорск».

г. Мурманск, стадион «Строитель», ул. Воровского, 15а.

18 и 19 февраля - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

соревнуются мужчины и женщины, юниоры и юниорки 19-20 лет, юноши и девушки 17-18 лет. Соревнования продолжатся 19 февраля.

г. Апатиты, УСЦ «Атлет», ул. Победы, 4.

18 февраля - 11.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г. Кола, ФОК, просп. Защитников Заполярья, 3.

18 февраля – 12.00

Торжественное открытие Зимних саамских игр. В программе: концерт, выставки декоративно-прикладного искусства «Один народ, одна страна» и «Сказочная Лапландия», молодёжные командные состязания, Костёр единения (обряд исполнения желаний), мастер-классы по изготовлению саамских сувениров, фотозоны «Северные друзья – олени», «Наши красавицы – хаски», «Кувакса саама», катание на «банане» и снегоходе, детская игровая площадка «Дом Белого медведя», русские народные игры, уличная выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

Ковдорский район, н.п.Енский, ул. Строителей, 4а. Площадь у МБУК «Сельский Дом культуры н.п. Енский».

18 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г. Кировск, МАУ СОК «Горняк», ул. 50 лет Октября, 4.

18 февраля - 13.30

19 февраля - 9.00

Чемпионат и первенство СЗФО по скалолазанию. Соревнования продолжатся 19 февраля. Соревнования пройдут в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость».

г. Апатиты, ФОК «Вертикаль», пр. Сидоренко, 12.

19 февраля - 9.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборству. Соревнуются мужчины, юниоры 18-20 лет, юноши 16-17, 14-15, 12-13 лет.

г. Мурманск, Легкоатлетический манеж, ул. Долина Уюта, 6.

19 февраля - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд. Играют СШОР Мончегорск и «Строитель».

г. Мончегорск, МАУ СШОР, просп. Кирова, 3.

19 февраля – 15.00

Финальные игры и награждение победителей областного турнира «Волейбол Заполярья». Мероприятие пройдёт среди команд старшеклассников и студентов средних и высших учебных заведений, а также воспитанников организаций в сфере допобразования. Ожидаемое количество участников – около 120 человек.

г. Мурманск, просп. Кольский, 53, спортивный комплекс «МГАТП».

19 февраля - 16.00

Акция ВФСК ГТО в рамках Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Акция включает в себя выполнение испытаний «бег на лыжах».

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

Комментарии

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