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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.23 09:45

СПОРТИВНАЯ АФИША

Спортивные мероприятия в регионе на 23-26 февраля.

23 февраля - 15.00

24 февраля - 12.30

25 февраля - 11.30

Областные соревнования по шахматам «Полярный гамбит 2023». Соревнования пройдут в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы».

г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Отель Меридиан, 2-й этаж, зал «Море».

24 февраля - 16.00

25 февраля - 14.00

26 февраля -11.00 

Областные официальные спортивные соревнования по боксу.

г. Апатиты, ул. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».

24 февраля - 16.00

25 и 26 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию. Порядка 200 пловцов Кольского Заполярья сразятся за победу в различных стилях и на различных дистанциях. Это 13 команд из Мурманска, Апатитов, Заполярного, Кировска, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Печенгского района, Полярных Зорь, Полярного и Североморска. Главной особенностью соревнований станет мастер-класс с участием чемпиона мира, мастера спорта международного класса Павла Самусенко и его тренера Екатерины Лебедик, который состоится с 13.45 до 14.30.

А в 16.00 министр спорта Мурманской области Светлана Наумова примет участие в открытии чемпионата и первенства Мурманской области по плаванию.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. УСЦ «Плавательный бассейн».

25 февраля - 13.45-14.30

Состоится мастер-класс с чемпионом мира, мастером спорта международного класса Павлом Самусенко.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. УСЦ «Плавательный бассейн».

24 февраля - 18.30

25 февраля - 9.30

26 февраля - 10.00

Областные соревнования по волейболу среди лиц средних и старших возрастных групп.

г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

26 февраля - 12.00

Областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок филиала ПАО «ТГК-1». Соревнования пройдут в дисциплине «масстарт».

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

26 февраля - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд. играют «Ветераны Мурманска» и СШОР Мончегорск.

г. Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

Комментарии

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