СПОРТИВНАЯ АФИША
Спортивные мероприятия в регионе на 23-26 февраля.
23 февраля - 15.00
24 февраля - 12.30
25 февраля - 11.30
Областные соревнования по шахматам «Полярный гамбит 2023». Соревнования пройдут в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы».
г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Отель Меридиан, 2-й этаж, зал «Море».
24 февраля - 16.00
25 февраля - 14.00
26 февраля -11.00
Областные официальные спортивные соревнования по боксу.
г. Апатиты, ул. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».
24 февраля - 16.00
25 и 26 февраля - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию. Порядка 200 пловцов Кольского Заполярья сразятся за победу в различных стилях и на различных дистанциях. Это 13 команд из Мурманска, Апатитов, Заполярного, Кировска, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Печенгского района, Полярных Зорь, Полярного и Североморска. Главной особенностью соревнований станет мастер-класс с участием чемпиона мира, мастера спорта международного класса Павла Самусенко и его тренера Екатерины Лебедик, который состоится с 13.45 до 14.30.
А в 16.00 министр спорта Мурманской области Светлана Наумова примет участие в открытии чемпионата и первенства Мурманской области по плаванию.
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. УСЦ «Плавательный бассейн».
25 февраля - 13.45-14.30
Состоится мастер-класс с чемпионом мира, мастером спорта международного класса Павлом Самусенко.
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. УСЦ «Плавательный бассейн».
24 февраля - 18.30
25 февраля - 9.30
26 февраля - 10.00
Областные соревнования по волейболу среди лиц средних и старших возрастных групп.
г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. ФОК.
26 февраля - 12.00
Областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок филиала ПАО «ТГК-1». Соревнования пройдут в дисциплине «масстарт».
г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».
26 февраля - 13.00
Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд. играют «Ветераны Мурманска» и СШОР Мончегорск.
г. Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».