Хочу гармонии, или Марина Табейкина – о том, как её достичьВ субботу в Мурманске вновь загорится огонь Полярной Олимпиады
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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

4 марта – 11.00

5 марта – 11.50.

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в свободном стиле спринтом и масстартом.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.

4 марта – 12.00

5 марта – 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай. Соревнования пройдут в дисциплинах ката, ката-группа, весовая категория. Торжественное открытие соревнований запланировано на 14.00 5 марта.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

4 марта – 14.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд. Игра за 3 и 4 место.

г.Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

4 марта - 14.00

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис примут участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние».

г. Кандалакша, ул. Спекова, в районе многоквартирного жилого дома №32, ФОК «Северное сияние».

4 марта - 14.55

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведут встречу с физкультурным активом.

г. Кандалакша, ул. Спекова, в районе многоквартирного жилого дома №32, ФОК «Северное сияние», конференц-зал. 

4 марта - 19.00

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис примут участие в торжественной церемонии открытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. В программу мероприятия включены мультимедиа и видеошоу, представление команд участников, поднятие флага и эстафета с факелом Полярной Олимпиады. Вход на площадку проведения мероприятия будет осуществляться через ворота на проспекте Ленина со стороны памятника Анатолию Бредову. Сбор зрителей – с 18.30. 

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион.

5 марта – 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд. Игра за 1 и 2 место.

г. Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

6 марта – 17.00.

Состоится встреча с ХК «Мурман» по итогам сезона, во время которой болельщики смогут задать хоккеистам и тренерскому штабу вопросы, поделиться мнением и сфотографироваться с членами хоккейной команды.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5.

11-12 марта – 12.00

Состоятся районные соревнования по лыжным гонкам «Праздник Севера». Регистрация и выдача нагрудных номеров участникам с 10.30-11.15, построение в 11.30.

В рамках соревнований будет проходить тестирование по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), бег на лыжах. Желающие сдать нормативы должны быть зарегистрированы на сайте ГТО, получить УИН и заполнить все данные в личном кабинете (фото обязательно).

Заявки на участие в соревнованиях и сдаче нормативов ГТО подаются в судейскую коллегию до 9 марта 2023 года до 16.00 часов по адресу: МАУ ЦФКСиТ: ул. Дзержинского, 40. Тел. 5-17-44; e-mail: cfks-t@mail.ru

п.г.т.Умба, ул. Беломорская, 1в, корп. 1. Лыжная база МАУ «ДО ЦДТ».

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