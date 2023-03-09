СПОРТИВНАЯ АФИША

9 и 12 марта в городах Мурманской области пройдёт ряд спортивных мероприятий:

9 марта -10.30

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Валерия Цыганова». Участникам предстоит соревноваться в дисциплине слалом, слалом-гигант и комбинация. Соревнования продлятся до 13 марта. Соревнуются юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет.

г. Мончегорск, гора Нюдуайвенч.

9 марта - 16.00

10 и 11 марта - 16.00

Первенство Мурманской области по плаванию. Соревнуются юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет в разных дисциплинах и на различные дистанции.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. УСЦ «Плавательный бассейн».

10 марта - 16.00

11 и 12 марта - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам. Соревнуются мальчики и девочки до 11, до 13 лет.

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУ «МОСШ».

10 марта - 18.15

11 марта - 18.15

12 марта - 9.15

Первенство СЗФО по хоккею. Играют команды «КСШОР-Арктика» и «Балтийские бобры».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.