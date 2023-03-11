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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

На этой неделе в городах Мурманской области пройдёт ряд спортивных мероприятий:

11 марта - 9.15

12 марта - 9.30

Чемпионат Мурманской области по спорту сверхлёгкой авиации. Соревнования пройдут в дисциплине «параплан – полёт на точность».

Кольский район, Серебрянская дорога 49 км, «Озеро Канентьявр».

11 и 12 марта - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам. Соревнуются мальчики и девочки 11 - 13 лет.

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУ «МОСШ».

11 марта - 10.30

В Легкоатлетическом манеже Мурманска начнётся зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения Мурманской области. На фестиваль заявились более 190 участников в возрасте от 6 до 70 лет из 10 муниципальных образований Мурманской области. Участникам фестиваля предстоит выполнить виды испытаний (тестов) ВФСК ГТО: подъем туловища из положения лежа на спине, челночный бег 3*10 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

11 марта - 12.00

12 марта - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо. Соревнуются юноши и девушки 12-14 лет.

г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. ГОБУ «МОСШ».

11 марта - 14.00

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам молодёжи, семьи и спорту Мурманской областной Думы, заслуженный мастер спорта России, посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова примет участие в награждении победителей и призёров зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения Мурманской области.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

11 марта - 16.00

Первенство Мурманской области по плаванию. Соревнуются юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет в разных дисциплинах и на различные дистанции.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. УСЦ «Плавательный бассейн».

11 марта - 16.30

Первенство Мурманской области по сноуборду. Соревнуются юноши и девушки 11-12 лет, юниорки и юниоры 13-17 лет в дисциплине слоупстайл. Церемония награждения состоится в 18.30.

г. Мурманск, Восточно-Объездная дорога, 9. ГТ «Южный склон».

11 марта - 18.15

12 марта - 9.15

Первенство СЗФО по хоккею. Играют команды «КСШОР-Арктика» и «Балтийские бобры».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

13 марта - 17.00

Открытие чемпионата Мурманской области по альпинизму. С 14 марта начнётся восхождение участников на вершину, а 24 марта спуск с вершины.

г. Кировск, горный массив Хибины.

25 марта - 15.00

Состоится церемония награждение победителей и призёров чемпионата Мурманской области по альпинизму.

г.Кировск, ул. Советская, 8. Дом детского творчества.

11, 12 и 13 марта в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся состоятся следующие мероприятия:

11 марта - 12.00

12 марта - 11.00

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 88-го Праздника Севера. Соревнуются две хоккейные команды из Мурманска «СШ-6» и «Строитель», а также две команды города Мончегорск ХК «Мончегорск» и «СШОР».

г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Ледовая арена стадиона МАУ «СШОР».

11 марта -14.00

12 марта - 11.00

Соревнования по спортивному ориентированию в рамках 63-го Праздника Севера учащихся и 88-го Праздника Севера. Соревнования пройдут среди юных ориентировщиков и опытных спортсменов в дисциплинах «лыжная гонка – классика», «лыжная гонка – спринт».

п.г.т. Мурмаши, Кольский район. Лыжная трасса.

12 марта - 11.00

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова примет участие в открытии соревнований по сноуборду в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. На Южном склоне Мурманска состоятся соревнования по сноуборду в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Церемония награждения победителей и призеров состоится в 14.15. Соревнуются юноши и девушки 11-12 лет, юниорки и юниоры 13-17 лет в дисциплине биг-эйр.

г. Мурманск, Восточно-Объездная дорога, 9.  ГТ «Южный склон».

13 марта - 13.00

14, 15 и 16 марта - 11.00.

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, масс-старте, а также в многоборье. Соревнуются юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. Награждение победителей и призёров состоится 15 марта в 18.00, 16 марта в 13.00.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

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