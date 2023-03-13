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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

На этой неделе в городах Мурманской области пройдёт ряд спортивных мероприятий:

13 марта - 17.00

Открытие чемпионата Мурманской области по альпинизму. С 14 марта начнётся восхождение участников на вершину, а 24 марта спуск с вершины.

г. Кировск, горный массив Хибины.

15 марта – 14.00

Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» Мурманской области. В программе – инженерные состязания-хакатоны по компетенциям «Инженерный дизайн», «Прототипирование», «Электроника», «Интернет вещей». Победители будут определены 17 марта.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2, ЦО «Лапландия».

25 марта - 15.00

Состоится церемония награждение победителей и призёров чемпионата Мурманской области по альпинизму.

г.Кировск, ул. Советская, 8. Дом детского творчества.

В рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся состоятся следующие мероприятия:

13 марта - 13.00

14, 15 и 16 марта - 11.00.

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, масс-старте, а также в многоборье. Соревнуются юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. Награждение победителей и призёров состоится 15 марта в 18.00, 16 марта в 13.00.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

Фото: https://gov-murman.ru

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