СПОРТИВНАЯ АФИША

На этой неделе в городах Мурманской области пройдёт ряд спортивных мероприятий:

15 марта – 14.00

Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» Мурманской области. В программе – инженерные состязания-хакатоны по компетенциям «Инженерный дизайн», «Прототипирование», «Электроника», «Интернет вещей». Победители будут определены 17 марта.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2, ЦО «Лапландия».

25 марта - 15.00

Состоится церемония награждение победителей и призёров чемпионата Мурманской области по альпинизму.

г.Кировск, ул. Советская, 8. Дом детского творчества.

На прошедшей неделе в ходе 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся были разыграны комплекты медалей в пяти дисциплинах. В ближайшую неделю участников ждут соревнования ещё в пяти видах спорта:

14, 15 и 16 марта - 11.00.

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, масс-старте, а также в многоборье. Соревнуются юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. Награждение победителей и призёров состоится 15 марта в 18.00, 16 марта в 13.00.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

14 марта - 14.00

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Соревнуются хоккейные команды девушек 2008-2009 г.р. «СШ-6» Мурманск и «СШОР» Мончегорск. Награждение состоится в 15.30.

г. Мончегорск, просп. Кирова, 3. Стадион МА ДО «СШ».

15-19 марта

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Мурманск, Долина Уюта.

18 и 19 марта

Соревнования по хоккею в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

18 и 19 марта

Соревнования по натурбану в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кандалакша, трасса СШ по санному спорту.

19 марта

Соревнования по ски-альпинизму в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Кандалакша, гора Крестовая.