СПОРТИВНАЯ АФИША

На этой неделе в городах Мурманской области пройдёт ряд спортивных мероприятий:

15 марта – 11.00

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России». Участникам предстоит соревноваться в дисциплине слалом, слалом-гигант и комбинация. Соревнования продлятся до 19 марта. Соревнуются юноши и девушки 12-13 лет.

г. Кировск, ул. Олимпийская, 91а. Кировская СШОР по горнолыжному спорту.

15 марта – 14.00

Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» Мурманской области. В программе – инженерные состязания-хакатоны по компетенциям «Инженерный дизайн», «Прототипирование», «Электроника», «Интернет вещей». Победители будут определены 17 марта.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2, ЦО «Лапландия».

25 марта - 15.00

Состоится церемония награждение победителей и призёров чемпионата Мурманской области по альпинизму.

г.Кировск, ул. Советская, 8. Дом детского творчества.

На прошедшей неделе в ходе 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся были разыграны комплекты медалей в пяти дисциплинах. В ближайшую неделю участников ждут соревнования ещё в пяти видах спорта:

15 и 16 марта - 11.00.

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, масс-старте, а также в многоборье. Соревнуются юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. Награждение победителей и призёров состоится 15 марта в 18.00, 16 марта в 13.00.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

15-19 марта

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Мурманск, Долина Уюта.

18 и 19 марта

Соревнования по хоккею в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

18 и 19 марта

Соревнования по натурбану в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кандалакша, трасса СШ по санному спорту.

19 марта

Соревнования по ски-альпинизму в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Кандалакша, гора Крестовая.

25 марта – 12.00

В селе Ловозеро состоится одно из самых ярких мероприятий в культурной и спортивной жизни региона - 88-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода.

В этом году площадкой праздника выступят улицы села Ловозеро: на улице Пионерской разместятся сцена для концертной программы, интерактивная площадка для детей и ярмарочные ряды. Стадион на улице Спортивная станет местом проведения зимнего футбола и хоккея на льду с шайбой. Соревнования лыжников пройдут на привычном месте – лесной лыжной трассе.

Желающих принять участие в национальных видах спорта (метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба) ждут на территории Северного национального колледжа (ул. Пионерская, 8).

Оленьи упряжки и снегоходные такси для катания будут располагаться у дома № 8 по улице Школьной.

Главным событием праздника станут гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов, которые передают свои навыки из поколения в поколение. Своих оленей участники заранее тренируют и тщательно украшают. В этом году оленьи гонки стартуют на поле за домами №№ 4 и 6 по улице Пионерской.

с. Ловозеро, ул.: Спортивная, Пионерская, Школьная.