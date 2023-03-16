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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

На прошедшей неделе в ходе 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся были разыграны комплекты медалей в пяти дисциплинах. В ближайшую неделю участников ждут соревнования ещё в пяти видах спорта:

16 марта – 11.00

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Лыжники будут соревноваться свободным стилем с раздельным стартом. Старт будет дан в марафонский подъём, где развернётся зрелищная борьба.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

16 марта - 11.00.

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах. Соревнуются юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

16 марта - 13.00

Масс-старт межрегиональных соревнований по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

16 марта - 15.00

Заслуженные мастера спорта Руслан Мурашов и Екатерина Константинова, а также мастера спорта Сергей Букуев и Ирина Аршинова примут участие в церемонии награждения соревнований.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

16 марта – 12.00

Чемпионат Государственной противопожарной службы Мурманской области по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие 6 команд филиалов ГПС Мурманской области (Кандалакшский, Кировский, Кольский, Мурманский, Оленегорский и Печенгский), а также команды Управления, ПТЦ и АСС. Соревнования проводятся с целью повышения спортивного мастерства, уровня физической подготовленности работников филиалов Государственной противопожарной службы Мурманской области и популяризации лыжного спорта среди личного состава.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. УСЦ «Атлет».

17 марта – 11.00,

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Лыжники будут соревноваться классическим стилем. Участие примут юноши и девушки в возрасте 14 лет и моложе, 15-16 лет и 17-18 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

18 марта – 15.00

Состоится церемония награждения по итогам 2-х дней соревнований по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

19 марта – 11.00

Пройдёт масс-старт. Для участия заявились более 500 спортсменов, в том числе 180 представителей других регионов. По окончании масс-старта состоится награждение победителей.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

18 и 19 марта

Соревнования по хоккею в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

18 и 19 марта

Соревнования по натурбану в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кандалакша, трасса СШ по санному спорту.

19 марта

Соревнования по ски-альпинизму в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Кандалакша, гора Крестовая.

25 марта – 12.00

В селе Ловозеро состоится одно из самых ярких мероприятий в культурной и спортивной жизни региона - 88-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода.

В этом году площадкой праздника выступят улицы села Ловозеро: на улице Пионерской разместятся сцена для концертной программы, интерактивная площадка для детей и ярмарочные ряды. Стадион на улице Спортивная станет местом проведения зимнего футбола и хоккея на льду с шайбой. Соревнования лыжников пройдут на привычном месте – лесной лыжной трассе.

Желающих принять участие в национальных видах спорта (метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба) ждут на территории Северного национального колледжа (ул. Пионерская, 8).

Оленьи упряжки и снегоходные такси для катания будут располагаться у дома № 8 по улице Школьной.

Главным событием праздника станут гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов, которые передают свои навыки из поколения в поколение. Своих оленей участники заранее тренируют и тщательно украшают. В этом году оленьи гонки стартуют на поле за домами №№ 4 и 6 по улице Пионерской.

с. Ловозеро, ул.: Спортивная, Пионерская, Школьная.

25 марта - 15.00

Состоится церемония награждение победителей и призёров чемпионата Мурманской области по альпинизму.

г.Кировск, ул. Советская, 8. Дом детского творчества.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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