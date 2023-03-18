СПОРТИВНАЯ АФИША

В Мурманской области проходят спортивные соревнования в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. В ближайшие дни участников ждут соревнования ещё в нескольких видах спорта:

18 и 19 марта – 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам. Соревнуются юноши и девушки до 15, 17, 19 лет, а также мальчики и девочки до 9 лет.

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУ «МОСШ».

18 и 19 марта

Соревнования по хоккею в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

18 и 19 марта

Соревнования по натурбану в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кандалакша, трасса СШ по санному спорту.

18 марта – 11.00

19 марта – 11.00

Первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Соревнуются юноши и девушки до 14-18 лет, а также юниоры и юниорки 19-23 лет.

г. Мурманск, ул. Копытова, 36а, ГОБУ «МОСШ»).

18 марта – 15.00

Состоится церемония награждения по итогам 2-х дней соревнований по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

19 марта – 11.00

Пройдет масс-старт. Для участия заявились более 500 спортсменов, в том числе 180 представителей других регионов. По окончании масс-старта состоится награждение победителей.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

19 марта – 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо. Соревнуются юноши и девушки до 13 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

19 марта

Соревнования по ски-альпинизму в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Кандалакша, гора Крестовая.

25 марта – 12.00

В селе Ловозеро состоится одно из самых ярких мероприятий в культурной и спортивной жизни региона - 88-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода.

В этом году площадкой праздника выступят улицы села Ловозеро: на улице Пионерской разместятся сцена для концертной программы, интерактивная площадка для детей и ярмарочные ряды. Стадион на улице Спортивная станет местом проведения зимнего футбола и хоккея на льду с шайбой. Соревнования лыжников пройдут на привычном месте – лесной лыжной трассе.

Желающих принять участие в национальных видах спорта (метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба) ждут на территории Северного национального колледжа (ул. Пионерская, 8).

Оленьи упряжки и снегоходные такси для катания будут располагаться у дома № 8 по улице Школьной.

Главным событием праздника станут гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов, которые передают свои навыки из поколения в поколение. Своих оленей участники заранее тренируют и тщательно украшают. В этом году оленьи гонки стартуют на поле за домами №№ 4 и 6 по улице Пионерской.

с. Ловозеро, ул.: Спортивная, Пионерская, Школьная.

25 марта - 15.00

Состоится церемония награждение победителей и призёров чемпионата Мурманской области по альпинизму.

г.Кировск, ул. Советская, 8. Дом детского творчества.

2 апреля – 11.00

В Мурманске состоится «Марш малышей». Он проходит в рамках 49-го Мурманского лыжного марафона. Местом старта по традиции станет лыжный стадион Долины Уюта. Юным участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 200 метров. Всего в мероприятии могут принять участие 500 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет (2016-2018 года рождения).

С 16 по 21 марта с 9.00 до 18.00 организованные группы (до 10 человек от одного дошкольного учреждения Мурманской области) могут подать заявку, заполнив форму по ссылке. Для всех желающих без ограничения по месту проживания также доступен вариант индивидуального участия ребенка от 5 до 7 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию с 22 по 24 марта с 9.00 до 18.00 по ссылке.

Организаторы обращают внимание, что регистрация закончится после подачи заявки 500-м участником. Всех юных участников ждут памятные сувениры.

После финиша состоится творческое развлечение «Вернисаж на снегу». Для участия необходимо также подать заявку с 16 по 21 марта с 9.00 до 18.00 по ссылке.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.