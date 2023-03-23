СПОРТИВНАЯ АФИША

На прошедшей неделе в ходе 88 Праздника Севера и 63 Праздника Севера учащихся были разыграны комплекты медалей в шести спортивных дисциплинах. В ближайшие дни участников ждут соревнования ещё в нескольких видах спорта, в том числе — два масштабных события — «Гонка Героев» в парке «Патриот» и фестиваль «Эривейв» в районе Териберки.

23 марта - 11.00

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по зимнему триатлону. Соревнуются юноши и девушки 13-14, 15-17 лет, юниоры и юниорки 16-19 лет, мужчины и женщины. Награждение победителей и призёров состоится в 14.00.

г. Мурманск, с/к «Долина уюта».

23-26 марта – 11.00

В 10.00 состоится открытие соревнований по парусному спорту в рамках 88-го Праздника Севера. В 11.00 - первый старт участников.

Район Териберки; Верхнетуломское водохранилище; яхт-клуб «ММТП» 27 км Верхнетуломского шоссе.

23 марта - 14.00

Закрытие соревнований по конькобежному спорту в рамках 88-го Праздника Севера. Соревнования проходили на отдельных дистанциях, в смешанных эстафетах, масстарте, а также в групповом забеге и командном забеге спринт 3 круга. Соревновались юниоры и юниорки 18-19 лет, мужчины и женщины.

Награждение победителей.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп»

26 марта - 18.00

Награждение и подведение итогов кубка России, который пройдёт в рамках соревнований по парусному спорту.

Яхт-клуб «ММТП» 27 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

24 марта - 11.00

Фестиваль «Эривейв» и соревнования в рамках Кубка России по парусному спорту. Ожидается участие порядка 70 спортсменов из различных регионов России. Во время фестиваля будет организована работа интерактивных площадок. Награждение и подведение итогов фестиваля запланировано на 16.00.

Кольский район, 92 км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС.

24-26 марта

Соревнования по биатлону в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Мурманск, Долина Уюта.

24-26 марта

Соревнования по фигурному катанию в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

25 марта - 10.00

Первая за Полярным кругом «Гонка Героев». Первый старт гонки будет дан в 12.00. Для болельщиков будет организована работа интерактивных площадок.

п. Кильдинстрой, парк «Патриот».

25 марта – 12.00

В селе Ловозеро состоится одно из самых ярких мероприятий в культурной и спортивной жизни региона - 88-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода.

В этом году площадкой праздника выступят улицы села Ловозеро: на улице Пионерской разместятся сцена для концертной программы, интерактивная площадка для детей и ярмарочные ряды. Стадион на улице Спортивная станет местом проведения зимнего футбола и хоккея на льду с шайбой. Соревнования лыжников пройдут на привычном месте – лесной лыжной трассе.

Желающих принять участие в национальных видах спорта (метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба) ждут на территории Северного национального колледжа (ул. Пионерская, 8).

Оленьи упряжки и снегоходные такси для катания будут располагаться у дома № 8 по улице Школьной.

Главным событием праздника станут гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов, которые передают свои навыки из поколения в поколение. Своих оленей участники заранее тренируют и тщательно украшают. В этом году оленьи гонки стартуют на поле за домами №№ 4 и 6 по улице Пионерской.

с. Ловозеро, ул.: Спортивная, Пионерская, Школьная.

25 марта - 15.00

Состоится церемония награждение победителей и призёров чемпионата Мурманской области по альпинизму.

г.Кировск, ул. Советская, 8. Дом детского творчества.

25-26 марта

Соревнования по мини-футболу на снегу в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Апатиты, СШ «Олимп».

26 марта - 11.00

Старт зрелищной гонки преследования по биатлону в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Биатлонисты будут стартовать друг за другом с временным разрывом по финишному протоколу спринта, который состоится 25 марта.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

1 и 2 апреля

В рамках 88-го Праздника Севера в Долине Уюта состоится Открытый кубок Мурманской области по юкигассен. Популярная командная игра впервые вошла в соревновательную программу самого масштабного спортивного события региона. Чтобы стать участником снежной баталии, необходимо собрать команду и до 27 марта включительно подать заявку на электронный адрес: yukigassen-51@yandex.ru. Подробная информация опубликована в группе проекта «ВКонтакте».

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

2 апреля – 11.00

В Мурманске состоится «Марш малышей». Он проходит в рамках 49-го Мурманского лыжного марафона. Местом старта по традиции станет лыжный стадион Долины Уюта. Юным участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 200 метров. Всего в мероприятии могут принять участие 500 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет (2016-2018 года рождения).

С 16 по 21 марта с 9.00 до 18.00 организованные группы (до 10 человек от одного дошкольного учреждения Мурманской области) могут подать заявку, заполнив форму по ссылке. Для всех желающих без ограничения по месту проживания также доступен вариант индивидуального участия ребенка от 5 до 7 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию с 22 по 24 марта с 9.00 до 18.00 по ссылке.

Организаторы обращают внимание, что регистрация закончится после подачи заявки 500-м участником. Всех юных участников ждут памятные сувениры.

После финиша состоится творческое развлечение «Вернисаж на снегу». Для участия необходимо также подать заявку с 16 по 21 марта с 9.00 до 18.00 по ссылке.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.