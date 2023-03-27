СПОРТИВНАЯ АФИША

В Мурманской области продолжаются соревнования в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. В ближайшие дни участников Полярной Олимпиады ждут соревнования ещё в нескольких видах спорта.

1 и 2 апреля

В рамках 88-го Праздника Севера в Долине Уюта состоится Открытый кубок Мурманской области по юкигассен. Популярная командная игра впервые вошла в соревновательную программу самого масштабного спортивного события региона. Чтобы стать участником снежной баталии, необходимо собрать команду и до 27 марта включительно подать заявку на электронный адрес: yukigassen-51@yandex.ru. Подробная информация опубликована в группе проекта «ВКонтакте».

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

2 апреля – 11.00

В Мурманске состоится «Марш малышей». Он проходит в рамках 49-го Мурманского лыжного марафона. Местом старта по традиции станет лыжный стадион Долины Уюта. Юным участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 200 метров. Всего в мероприятии могут принять участие 500 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет (2016-2018 года рождения).

С 16 по 21 марта с 9.00 до 18.00 организованные группы (до 10 человек от одного дошкольного учреждения Мурманской области) могут подать заявку, заполнив форму по ссылке. Для всех желающих без ограничения по месту проживания также доступен вариант индивидуального участия ребенка от 5 до 7 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию с 22 по 24 марта с 9.00 до 18.00 по ссылке.

Организаторы обращают внимание, что регистрация закончится после подачи заявки 500-м участником. Всех юных участников ждут памятные сувениры.

После финиша состоится творческое развлечение «Вернисаж на снегу». Для участия необходимо также подать заявку с 16 по 21 марта с 9.00 до 18.00 по ссылке.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.